Лукашенко назвал вызовы и угрозы перед ОДКБ - РИА Новости, 27.11.2025
14:35 27.11.2025
Лукашенко назвал вызовы и угрозы перед ОДКБ
Лукашенко назвал вызовы и угрозы перед ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упомянул в числе вызовов и угроз для ОДКБ искусственный интеллект, БПЛА, кибертерроризм и угрозы таким объектам... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:35:00+03:00
2025-11-27T14:35:00+03:00
в мире
белоруссия
бишкек
александр лукашенко
одкб
белоруссия
бишкек
в мире, белоруссия, бишкек, александр лукашенко, одкб
В мире, Белоруссия, Бишкек, Александр Лукашенко, ОДКБ
Лукашенко назвал вызовы и угрозы перед ОДКБ

Лукашенко назвал ИИ, БПЛА и кибертерроризм вызовами и угрозами для ОДКБ

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко упомянул в числе вызовов и угроз для ОДКБ искусственный интеллект, БПЛА, кибертерроризм и угрозы таким объектам энергетики, как ГЭС и АЭС, сообщило агентство Белта.
На саммите ОДКБ в Бишкеке Лукашенко заявил, что существует ряд вызовов и угроз как военного, так и невоенного характера, требующих особого внимания и реагирования по линии ОДКБ уже сейчас.
"Это искусственный интеллект; беспилотные летательные аппараты и смертоносные автономные боевые системы, обладающие алгоритмами к самообучению; кибертерроризм; обеспечение безопасности жизненно важных объектов энергетической инфраструктуры, в первую очередь АЭС и гидроэлектростанций; наконец, проблема закрытия границ для перемещения товаров и людей. Эти вопросы касаются всех государств - членов ОДКБ", - подчеркнул президент Белоруссии.
В миреБелоруссияБишкекАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
