Страны ОДКБ намерены эффективнее координировать внешнеполитические позиции

Стороны отмечают, что современные геополитические реалии подчеркивают востребованность формирования устойчивой архитектуры безопасности на евразийском пространстве на основе принципа равенства и неделимости безопасности.

"Организация Договора о коллективной безопасности, обладающая проверенными временем механизмами, силами и средствами, продолжает оставаться эффективной региональной структурой поддержания мира и стабильности, обеспечения безопасности в зоне своей ответственности. Придерживаемся общей линии на укрепление организации как одной из несущих опор современного мироустройства", - указано в декларации.