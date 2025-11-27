Рейтинг@Mail.ru
Страны ОДКБ намерены эффективнее координировать внешнеполитические позиции - РИА Новости, 27.11.2025
14:14 27.11.2025
Страны ОДКБ намерены эффективнее координировать внешнеполитические позиции
Страны ОДКБ намерены эффективнее координировать внешнеполитические позиции - РИА Новости, 27.11.2025
Страны ОДКБ намерены эффективнее координировать внешнеполитические позиции
Члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут наращивать эффективность механизма координации внешнеполитических позиций по международным... РИА Новости, 27.11.2025
2025
Новости
РИА Новости
в мире, бишкек, одкб
В мире, Бишкек, ОДКБ
Страны ОДКБ намерены эффективнее координировать внешнеполитические позиции

Члены ОДКБ договорились эффективнее координировать внешнеполитические позиции

Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут наращивать эффективность механизма координации внешнеполитических позиций по международным проблемам безопасности.
Об этом говорится в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ. Документ был принят в четверг лидерами ОДКБ по итогам саммита организации в Бишкеке. Декларация опубликована на сайте Кремля.
"Намерены наращивать эффективность сформированного в ОДКБ механизма координации внешнеполитических позиций по актуальным международным проблемам безопасности", - говорится в документе.
Стороны отмечают, что современные геополитические реалии подчеркивают востребованность формирования устойчивой архитектуры безопасности на евразийском пространстве на основе принципа равенства и неделимости безопасности.
"Организация Договора о коллективной безопасности, обладающая проверенными временем механизмами, силами и средствами, продолжает оставаться эффективной региональной структурой поддержания мира и стабильности, обеспечения безопасности в зоне своей ответственности. Придерживаемся общей линии на укрепление организации как одной из несущих опор современного мироустройства", - указано в декларации.
В миреБишкекОДКБ
 
 
