https://ria.ru/20251127/odkb-2058035169.html
Страны ОДКБ намерены эффективнее координировать внешнеполитические позиции
Страны ОДКБ намерены эффективнее координировать внешнеполитические позиции - РИА Новости, 27.11.2025
Страны ОДКБ намерены эффективнее координировать внешнеполитические позиции
Члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут наращивать эффективность механизма координации внешнеполитических позиций по международным... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:14:00+03:00
2025-11-27T14:14:00+03:00
2025-11-27T14:14:00+03:00
в мире
бишкек
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_59c0107dd689d59246e81bbf83a85daa.jpg
https://ria.ru/20251127/odkb--2057912430.html
https://ria.ru/20251127/lidery-2057969188.html
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_287936e965f2b315f715cf7e2e4ed5bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бишкек, одкб
Страны ОДКБ намерены эффективнее координировать внешнеполитические позиции
Члены ОДКБ договорились эффективнее координировать внешнеполитические позиции
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут наращивать эффективность механизма координации внешнеполитических позиций по международным проблемам безопасности.
Об этом говорится в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ
. Документ был принят в четверг лидерами ОДКБ по итогам саммита организации в Бишкеке
. Декларация опубликована на сайте
Кремля.
"Намерены наращивать эффективность сформированного в ОДКБ механизма координации внешнеполитических позиций по актуальным международным проблемам безопасности", - говорится в документе.
Стороны отмечают, что современные геополитические реалии подчеркивают востребованность формирования устойчивой архитектуры безопасности на евразийском пространстве на основе принципа равенства и неделимости безопасности.
"Организация Договора о коллективной безопасности, обладающая проверенными временем механизмами, силами и средствами, продолжает оставаться эффективной региональной структурой поддержания мира и стабильности, обеспечения безопасности в зоне своей ответственности. Придерживаемся общей линии на укрепление организации как одной из несущих опор современного мироустройства", - указано в декларации.