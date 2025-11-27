Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке

ОДКБ назвала условие для создания прочного мира

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прочный глобальный мир возможен только при соблюдении международного права, целей и принципов устава ООН всеми государствами, подчеркивается в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Документ был принят в четверг лидерами стран ОДКБ по итогам саммита организации в Бишкеке . Декларация опубликована на сайте Кремля.

"Одним из важнейших итогов Второй мировой войны стало создание в 1945 году Организации Объединенных Наций как основы современной системы международных отношений. Прочный глобальный мир возможен лишь при безусловном соблюдении всеми государствами международного права, целей и принципов Устава ООН ", - говорится в документе.

Лидеры стран ОДКБ убеждены, что "разрешить имеющиеся узловые противоречия и обеспечить долгосрочную международную стабильность можно только благодаря коллективным усилиям и многосторонней дипломатии".