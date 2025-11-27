Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ назвала условие для создания прочного мира - РИА Новости, 27.11.2025
13:46 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/odkb-2058022519.html
ОДКБ назвала условие для создания прочного мира
ОДКБ назвала условие для создания прочного мира - РИА Новости, 27.11.2025
ОДКБ назвала условие для создания прочного мира
Прочный глобальный мир возможен только при соблюдении международного права, целей и принципов устава ООН всеми государствами, подчеркивается в декларации Совета РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:46:00+03:00
2025-11-27T13:46:00+03:00
ОДКБ назвала условие для создания прочного мира

ОДКБ: прочный мир возможен только при соблюдении всеми странами устава ООН

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прочный глобальный мир возможен только при соблюдении международного права, целей и принципов устава ООН всеми государствами, подчеркивается в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Документ был принят в четверг лидерами стран ОДКБ по итогам саммита организации в Бишкеке. Декларация опубликована на сайте Кремля.
"Одним из важнейших итогов Второй мировой войны стало создание в 1945 году Организации Объединенных Наций как основы современной системы международных отношений. Прочный глобальный мир возможен лишь при безусловном соблюдении всеми государствами международного права, целей и принципов Устава ООН", - говорится в документе.
Лидеры стран ОДКБ убеждены, что "разрешить имеющиеся узловые противоречия и обеспечить долгосрочную международную стабильность можно только благодаря коллективным усилиям и многосторонней дипломатии".
"В современном мире, характеризующемся чрезвычайной геополитической турбулентностью и многочисленными межгосударственными конфликтами, необходимость в совместных действиях, поисках путей урегулирования ситуации дипломатическими средствами как никогда актуальна", - говорится в декларации.
