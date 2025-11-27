Рейтинг@Mail.ru
Страны ОДКБ отметили необходимость укрепления правовых основ организации
27.11.2025
Страны ОДКБ отметили необходимость укрепления правовых основ организации
Страны ОДКБ отметили необходимость укрепления правовых основ организации
Страны ОДКБ отметили необходимость укрепления правовых основ организации

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ отметили необходимость дальнейшего укрепления правовых основ деятельности организации, учитывая ее ответственность за обеспечение безопасности, сообщается в опубликованной на сайте Кремля декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Осознавая ответственность ОДКБ за обеспечение безопасности в зоне ответственности, отмечаем необходимость дальнейшего укрепления правовых основ деятельности нашей организации", - сообщается в документе, подписанном по итогам саммита в Бишкеке.
Кроме того, страны ОДКБ признают актуальность усилий, направленных на продвижение в мировом информационном пространстве позитивного образа ОДКБ, а также на противодействие распространению недостоверной информации и навязыванию извне деструктивных установок.
"Придаем важное значение дальнейшему развитию Парламентской ассамблеи ОДКБ и совершенствованию ее деятельности", - отмечается в декларации.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
26 ноября, 16:01
 
В мире
 
 
