Страны ОДКБ отметили необходимость укрепления правовых основ организации

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ отметили необходимость дальнейшего укрепления правовых основ деятельности организации, учитывая ее ответственность за обеспечение безопасности, сообщается в опубликованной на сайте Кремля декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Осознавая ответственность ОДКБ за обеспечение безопасности в зоне ответственности, отмечаем необходимость дальнейшего укрепления правовых основ деятельности нашей организации", - сообщается в документе, подписанном по итогам саммита в Бишкеке

Кроме того, страны ОДКБ признают актуальность усилий, направленных на продвижение в мировом информационном пространстве позитивного образа ОДКБ, а также на противодействие распространению недостоверной информации и навязыванию извне деструктивных установок.