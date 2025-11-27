https://ria.ru/20251127/odkb-2057983114.html
Страны ОДКБ отметили необходимость укрепления правовых основ организации
Страны ОДКБ отметили необходимость укрепления правовых основ организации - РИА Новости, 27.11.2025
Страны ОДКБ отметили необходимость укрепления правовых основ организации
Страны ОДКБ отметили необходимость дальнейшего укрепления правовых основ деятельности организации, учитывая ее ответственность за обеспечение безопасности,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:25:00+03:00
2025-11-27T12:25:00+03:00
2025-11-27T12:25:00+03:00
в мире
бишкек
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_0:186:3312:2048_1920x0_80_0_0_dbad8860d933d07d168ebaac0aea2fca.jpg
https://ria.ru/20251126/odkb-1833097213.html
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_e087e1c049740745574087287a134286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бишкек, одкб
Страны ОДКБ отметили необходимость укрепления правовых основ организации
Страны ОДКБ призвали укреплять правовые основы деятельности организации
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ отметили необходимость дальнейшего укрепления правовых основ деятельности организации, учитывая ее ответственность за обеспечение безопасности, сообщается в опубликованной на сайте Кремля декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Осознавая ответственность ОДКБ
за обеспечение безопасности в зоне ответственности, отмечаем необходимость дальнейшего укрепления правовых основ деятельности нашей организации", - сообщается в документе, подписанном по итогам саммита в Бишкеке
.
Кроме того, страны ОДКБ признают актуальность усилий, направленных на продвижение в мировом информационном пространстве позитивного образа ОДКБ, а также на противодействие распространению недостоверной информации и навязыванию извне деструктивных установок.
"Придаем важное значение дальнейшему развитию Парламентской ассамблеи ОДКБ и совершенствованию ее деятельности", - отмечается в декларации.