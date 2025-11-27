https://ria.ru/20251127/odkb-2057982205.html
Страны ОДКБ выступили за продолжение спецопераций по борьбе с терроризмом
Страны ОДКБ выступили за продолжение спецопераций по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 27.11.2025
Страны ОДКБ выступили за продолжение спецопераций по борьбе с терроризмом
Страны ОДКБ выступили за продолжение проведения на регулярной основе специальных операций в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, незаконной... РИА Новости, 27.11.2025
бишкек
2025
Страны ОДКБ выступили за продолжение спецопераций по борьбе с терроризмом
В ОДКБ выступили за регулярное проведение спецопераций по борьбе с терроризмом
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ выступили за продолжение проведения на регулярной основе специальных операций в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции, киберпреступлениям и терроризму, сообщается в опубликованной на сайте Кремля декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, подписанной по итогам саммита в Бишкеке.
"Считаем важным продолжать на регулярной основе проводить в зоне ответственности ОДКБ
специальные операции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков – "Канал", незаконной миграции – "Нелегал", преступлениям, совершаемым с применением информационных технологий – "Прокси", антитеррористической операции "Наемник", демонстрирующих из года в год свою высокую эффективность и практическую результативность", - сообщается в документе.
Также страны ОДКБ подтвердили необходимость тесной координации профильных ведомств государств – членов организации по вопросам налаживания сотрудничества со странами, не являющимися членами ОДКБ, и международными структурами.