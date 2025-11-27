Страны ОДКБ выступили за продолжение спецопераций по борьбе с терроризмом

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ выступили за продолжение проведения на регулярной основе специальных операций в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции, киберпреступлениям и терроризму, сообщается в опубликованной на сайте Кремля декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, подписанной по итогам саммита в Бишкеке.