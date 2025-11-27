Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ усилит взаимодействие силовиков в борьбе с контрабандой наркотиков
12:13 27.11.2025
ОДКБ усилит взаимодействие силовиков в борьбе с контрабандой наркотиков
Лидеры государств-членов ОДКБ на саммите организации в Бишкеке приняли решение укреплять взаимодействие силовых структур в борьбе с использованием Интернета для РИА Новости, 27.11.2025
в мире, бишкек, одкб, оон
В мире, Бишкек, ОДКБ, ООН
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лидеры государств-членов ОДКБ на саммите организации в Бишкеке приняли решение укреплять взаимодействие силовых структур в борьбе с использованием Интернета для контрабанды наркотиков и их пропаганды, говорится в заявлении об укреплении сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, размещенном на сайте Кремля.
"Будучи глубоко обеспокоенными ростом объемов производства и контрабанды синтетических наркотиков, выражаем решимость совместно принимать эффективные меры, позволяющие ограничить оборот не находящихся под международным контролем химических веществ, которые используются для производства синтетических наркотиков", - говорится в документе.
Отмечается, что страны ОДКБ "намерены наращивать усилия по укреплению взаимодействия правоохранительных органов, пограничных и таможенных служб, органов государственной безопасности и других компетентных ведомств в борьбе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий, включая сеть "Интернет", ее теневой сегмент "Даркнет", социальные сети, мессенджеры и другие онлайн-платформы для контрабанды наркотиков и их прекурсоров, а также их пропаганды".
"Нацелены на повышение эффективности сотрудничества в противодействии отмыванию (легализации) денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, осуществляемого транснациональными организованными группировками, с использованием национальных и международных электронных платежных систем, а также цифровых валют", - говорится в заявлении.
Кроме того, в документе указывается, что страны ОДКБ придают особое значение дальнейшей реализации совместных шагов, направленных на профилактику совершения наркопреступлений гражданами стран организации, выезжающими за пределы своих стран, а также расширению применения средств технического контроля и международных баз данных для выявления и международного розыска лиц, причастных к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков на пространстве ОДКБ.
Также лидеры ОДКБ отметили непосредственную важность разработки действенных мер профилактики злоупотребления наркотиками и продвижения здорового образа жизни, особенно среди молодежи, оказания наркозависимым всего спектра наркологических услуг, включая лечение и реабилитацию, результатом которых является полный отказ пациента от употребления наркотиков, а также необходимость углубления широкого практического сотрудничества наркологических служб, правоохранительных органов, образовательных институтов, гражданского общества в борьбе с немедицинским употреблением наркотиков, их незаконным оборотом и негативными социальными последствиями.
"Подтверждаем готовность и далее расширять антинаркотическое взаимодействие с ООН и ее специализированными органами, с Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества, Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также развивать связи с заинтересованными государствами, другими региональными и международными организациями в целях выработки согласованного эффективного подхода в противодействии глобальной наркотической угрозе", - говорится в заявлении.
