ОДКБ усилит взаимодействие силовиков в борьбе с контрабандой наркотиков

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лидеры государств-членов ОДКБ на саммите организации в Бишкеке приняли решение укреплять взаимодействие силовых структур в борьбе с использованием Интернета для контрабанды наркотиков и их пропаганды, говорится в заявлении об укреплении сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, размещенном на сайте Кремля.

"Будучи глубоко обеспокоенными ростом объемов производства и контрабанды синтетических наркотиков, выражаем решимость совместно принимать эффективные меры, позволяющие ограничить оборот не находящихся под международным контролем химических веществ, которые используются для производства синтетических наркотиков", - говорится в документе.

Отмечается, что страны ОДКБ "намерены наращивать усилия по укреплению взаимодействия правоохранительных органов, пограничных и таможенных служб, органов государственной безопасности и других компетентных ведомств в борьбе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий, включая сеть "Интернет", ее теневой сегмент "Даркнет", социальные сети, мессенджеры и другие онлайн-платформы для контрабанды наркотиков и их прекурсоров, а также их пропаганды".

"Нацелены на повышение эффективности сотрудничества в противодействии отмыванию (легализации) денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, осуществляемого транснациональными организованными группировками, с использованием национальных и международных электронных платежных систем, а также цифровых валют", - говорится в заявлении.

Кроме того, в документе указывается, что страны ОДКБ придают особое значение дальнейшей реализации совместных шагов, направленных на профилактику совершения наркопреступлений гражданами стран организации, выезжающими за пределы своих стран, а также расширению применения средств технического контроля и международных баз данных для выявления и международного розыска лиц, причастных к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков на пространстве ОДКБ.

Также лидеры ОДКБ отметили непосредственную важность разработки действенных мер профилактики злоупотребления наркотиками и продвижения здорового образа жизни, особенно среди молодежи, оказания наркозависимым всего спектра наркологических услуг, включая лечение и реабилитацию, результатом которых является полный отказ пациента от употребления наркотиков, а также необходимость углубления широкого практического сотрудничества наркологических служб, правоохранительных органов, образовательных институтов, гражданского общества в борьбе с немедицинским употреблением наркотиков, их незаконным оборотом и негативными социальными последствиями.