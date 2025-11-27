Генсек ОДКБ назвал ситуацию в зоне ответственности организации напряженной

БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Ситуация в зоне ответственности ОДКБ и в граничащих с ней странах достаточно напряженная, России в рамках председательства надо это учитывать, сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, отвечая на вопрос РИА Новости.