Генсек ОДКБ назвал ситуацию в зоне ответственности организации напряженной - РИА Новости, 27.11.2025
11:48 27.11.2025 (обновлено: 13:02 27.11.2025)
Генсек ОДКБ назвал ситуацию в зоне ответственности организации напряженной
Генсек ОДКБ назвал ситуацию в зоне ответственности организации напряженной
Генсек ОДКБ назвал ситуацию в зоне ответственности организации напряженной

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов во время заявления для прессы по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. 27 ноября 2025
БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Ситуация в зоне ответственности ОДКБ и в граничащих с ней странах достаточно напряженная, России в рамках председательства надо это учитывать, сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Ситуация в зоне ответственности ОДКБ и в граничащих с ней странах достаточно напряженная, это тоже придется учитывать России", - сказал Тасмагамбетов на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке.
