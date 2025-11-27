Рейтинг@Mail.ru
Россия принимает председательство в очень сложное время, заявил генсек ОДКБ - РИА Новости, 27.11.2025
11:46 27.11.2025
Россия принимает председательство в очень сложное время, заявил генсек ОДКБ
2025-11-27T11:46:00+03:00
2025-11-27T11:46:00+03:00
в мире
россия
бишкек
имангали тасмагамбетов
одкб
в мире, россия, бишкек, имангали тасмагамбетов, одкб
В мире, Россия, Бишкек, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. РФ принимает председательство в ОДКБ в очень сложное время, ей придется действовать в условиях продолжающейся перестройки всей системы международных отношений, заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Российская Федерация принимает председательство в ОДКБ в очень сложное время. России придется действовать в продолжающейся геополитической конфронтации и перестройке всей системы международных отношений", - сказал Тасмагамбетов на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке.
Подписание документов по итогам заседания саммита ОДКБ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Лидеры ОДКБ приняли план развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы
