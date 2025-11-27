Россия принимает председательство в очень сложное время, заявил генсек ОДКБ

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. РФ принимает председательство в ОДКБ в очень сложное время, ей придется действовать в условиях продолжающейся перестройки всей системы международных отношений, заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, отвечая на вопрос РИА Новости.