Лукашенко пожелал Путину успешного председательства в ОДКБ в 2026 году
11:47 27.11.2025
Лукашенко пожелал Путину успешного председательства в ОДКБ в 2026 году
2025-11-27T11:47:00+03:00
2025-11-27T11:47:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
бишкек
александр лукашенко
владимир путин
садыр жапаров
одкб
в мире, белоруссия, россия, бишкек, александр лукашенко, владимир путин, садыр жапаров, одкб
В мире, Белоруссия, Россия, Бишкек, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Садыр Жапаров, ОДКБ
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке пожелал российскому коллеге Владимиру Путину успешного председательства РФ в ОДКБ в 2026 году, передает белорусское госагентство Белта.
"Российской Федерации, вам, Владимир Владимирович, желаю успешного председательства (в организации - ред.) в 2026 году", - заявил президент Белоруссии.
Ранее на саммите киргизский лидер Садыр Жапаров сообщил, что председательство в ОДКБ в соответствии с принятым порядком переходит от Киргизии к России.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Минск всегда готов к визиту Путина, заявил Лукашенко
26 ноября, 15:04
 
В миреБелоруссияРоссияБишкекАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСадыр ЖапаровОДКБ
 
 
