Россия выполнит задачи председательства в ОДКБ, уверен генсек организации

БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, отвечая на вопрос РИА Новости, выразил уверенность, что Россия в полном объеме выполнит задачи и приоритеты председательства в 2026 году.