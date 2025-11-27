Рейтинг@Mail.ru
Россия выполнит задачи председательства в ОДКБ, уверен генсек организации - РИА Новости, 27.11.2025
11:44 27.11.2025
Россия выполнит задачи председательства в ОДКБ, уверен генсек организации
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, отвечая на вопрос РИА Новости, выразил уверенность, что Россия в полном объеме выполнит задачи и приоритеты...
Россия выполнит задачи председательства в ОДКБ, уверен генсек организации

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов во время встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, отвечая на вопрос РИА Новости, выразил уверенность, что Россия в полном объеме выполнит задачи и приоритеты председательства в 2026 году.
“То, как РФ сформулировала свои приоритеты, свидетельствует о преемственности дипломатических и политических практик, открытости и ответственности. Я глубоко убежден, что Россия в полном объеме выполнит все поставленные задачи и приоритеты, что, безусловно, укрепит позиции ОДКБ и даст возможность дальше совершенствоваться”, - заявил Тасмагамбетов на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке.
26 ноября, 16:01
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
