Путин назвал ОДКБ авторитетной структурой
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за годы своей работы стала авторитетной региональной структурой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
