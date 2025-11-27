Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ продолжит развитие сил и средств системы коллективной безопасности - РИА Новости, 27.11.2025
11:38 27.11.2025
ОДКБ продолжит развитие сил и средств системы коллективной безопасности
ОДКБ продолжит развитие сил и средств системы коллективной безопасности
Страны ОДКБ намерены продолжать развитие сил и средств системы коллективной безопасности с целью повышения их высокой боеготовности.
https://ria.ru/20251127/odkb-2057946578.html
2025
1920
1920
true
ОДКБ продолжит развитие сил и средств системы коллективной безопасности

ОДКБ продолжит развитие коллективной безопасности для повышения боеготовности

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ намерены продолжать развитие сил и средств системы коллективной безопасности с целью повышения их высокой боеготовности.
Текст Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ опубликован на сайте Кремля.
"Заявляем о намерениях продолжать поступательное развитие сил и средств системы коллективной безопасности с целью повышения их высокой боевой готовности к решению поставленных задач и противодействию вызовам и угрозам", - говорится в документе.
