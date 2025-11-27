ОДКБ продолжит развитие сил и средств системы коллективной безопасности

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ намерены продолжать развитие сил и средств системы коллективной безопасности с целью повышения их высокой боеготовности.

"Заявляем о намерениях продолжать поступательное развитие сил и средств системы коллективной безопасности с целью повышения их высокой боевой готовности к решению поставленных задач и противодействию вызовам и угрозам", - говорится в документе.