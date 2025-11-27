Лидеры ОДКБ приняли план развития военного сотрудничества

Рейтинг@Mail.ru
11:36 27.11.2025 (обновлено: 11:41 27.11.2025)
бишкек, одкб, в мире
Бишкек, ОДКБ, В мире
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Бишкеке приняли план развития военного сотрудничества государств организации на 2026-2030 годы, следует из списка документов, принятых по итогам мероприятия.
"Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О плане развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2026–2030 годы", - указано в сообщении на сайте Кремля.
В четверг в Бишкеке прошло заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
26 ноября, 16:01
 
БишкекОДКБВ мире
 
 
