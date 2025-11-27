Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ сохраняет актуальность на евразийском пространстве, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/odkb-2057946578.html
ОДКБ сохраняет актуальность на евразийском пространстве, заявил Лукашенко
ОДКБ сохраняет актуальность на евразийском пространстве, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.11.2025
ОДКБ сохраняет актуальность на евразийском пространстве, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в современной конфигурации безопасности на евразийском пространстве ОДКБ сохраняет свою актуальность. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:16:00+03:00
2025-11-27T11:16:00+03:00
в мире
белоруссия
бишкек
киргизия
александр лукашенко
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60015/27/600152772_0:141:3054:1859_1920x0_80_0_0_73be7cc656703379e62e427a787575c1.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2057938136.html
https://ria.ru/20251127/odkb-2057931627.html
белоруссия
бишкек
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60015/27/600152772_194:0:2861:2000_1920x0_80_0_0_4be031a38d0eb678c64ea94200841aee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, бишкек, киргизия, александр лукашенко, одкб
В мире, Белоруссия, Бишкек, Киргизия, Александр Лукашенко, ОДКБ
ОДКБ сохраняет актуальность на евразийском пространстве, заявил Лукашенко

Лукашенко: в современных условиях ОДКБ сохраняет актуальность

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в современной конфигурации безопасности на евразийском пространстве ОДКБ сохраняет свою актуальность.
"В современной конфигурации безопасности на евразийском пространстве ОДКБ сохраняет свою актуальность. ОДКБ нужна. Востребованность нашей организации подтверждается динамичным развитием всех ее составляющих - военно-политической, военно-технической, в сфере борьбы с транснациональными угрозами", - заявил президент Белоруссии на саммите ОДКБ в Бишкеке.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин назвал приоритеты председательства России в ОДКБ в 2026 году
Вчера, 10:52
Его слова приводит агентство Белта.
"Нужно постоянно адаптировать ОДКБ под меняющиеся вызовы и угрозы безопасности, чтобы она своевременно и максимально эффективно реагировала на них. С военным компонентом, антикризисным инструментарием, борьбой с терроризмом и наркотрафиком у нас вроде бы система существует", - сказал глава белорусского государства.
Лукашенко отметил, что развивается также сотрудничество в сфере кибербезопасности. Он поблагодарил Киргизию за проведение конференции ОДКБ по данной теме. Крайне важным белорусский лидер считает начало работы по дальнейшему совершенствованию концептуальных документов организации. "Надеемся, что она получит свое продолжение в ближайшей перспективе", - сказал он.
Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин общается с журналистами на полях саммита ОДКБ. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ОДКБ может быстро реагировать на вызовы, заявил глава минобороны Белоруссии
Вчера, 10:48
 
В миреБелоруссияБишкекКиргизияАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала