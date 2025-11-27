ОДКБ сохраняет актуальность на евразийском пространстве, заявил Лукашенко

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в современной конфигурации безопасности на евразийском пространстве ОДКБ сохраняет свою актуальность.
"В современной конфигурации безопасности на евразийском пространстве ОДКБ сохраняет свою актуальность. ОДКБ нужна. Востребованность нашей организации подтверждается динамичным развитием всех ее составляющих - военно-политической, военно-технической, в сфере борьбы с транснациональными угрозами", - заявил президент Белоруссии на саммите ОДКБ в Бишкеке.
Его слова приводит агентство Белта.
"Нужно постоянно адаптировать ОДКБ под меняющиеся вызовы и угрозы безопасности, чтобы она своевременно и максимально эффективно реагировала на них. С военным компонентом, антикризисным инструментарием, борьбой с терроризмом и наркотрафиком у нас вроде бы система существует", - сказал глава белорусского государства.
Лукашенко отметил, что развивается также сотрудничество в сфере кибербезопасности. Он поблагодарил Киргизию за проведение конференции ОДКБ по данной теме. Крайне важным белорусский лидер считает начало работы по дальнейшему совершенствованию концептуальных документов организации. "Надеемся, что она получит свое продолжение в ближайшей перспективе", - сказал он.