https://ria.ru/20251127/odkb-2057936706.html
Путин рассказал, когда пройдет следующий саммит ОДКБ
Путин рассказал, когда пройдет следующий саммит ОДКБ - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал, когда пройдет следующий саммит ОДКБ
Следующий саммит ОДКБ пройдет 11 ноября 2026 года в Москве, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:50:00+03:00
2025-11-27T10:50:00+03:00
2025-11-27T10:50:00+03:00
москва
россия
владимир путин
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_0:186:3312:2048_1920x0_80_0_0_dbad8860d933d07d168ebaac0aea2fca.jpg
https://ria.ru/20251126/odkb-1833097213.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_e087e1c049740745574087287a134286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин, одкб, в мире
Москва, Россия, Владимир Путин, ОДКБ, В мире
Путин рассказал, когда пройдет следующий саммит ОДКБ
Путин: следующий саммит ОДКБ пройдет 11 ноября 2026 года в Москве