Путин предложил усилить защиту стран ОДКБ от угроз в информационной сфере

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия предлагает принять дополнительные меры для защиты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от угроз в информационной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В числе важнейших приоритетов деятельности организации хотел бы также отметить информационную безопасность. Российская сторона настроена тесно сотрудничать с союзниками для препятствования распространению радикальных идей в молодежной среде. Считаем необходимым предпринять дополнительные меры по защите общего информационного пространства от таких угроз", - сказал российский лидер на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в Киргизию, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
26 ноября, 16:01