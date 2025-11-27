Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил усилить защиту стран ОДКБ от угроз в информационной сфере - 27.11.2025
27.11.2025
Путин предложил усилить защиту стран ОДКБ от угроз в информационной сфере
Путин предложил усилить защиту стран ОДКБ от угроз в информационной сфере
в мире, россия, киргизия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб
В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия предлагает принять дополнительные меры для защиты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от угроз в информационной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В числе важнейших приоритетов деятельности организации хотел бы также отметить информационную безопасность. Российская сторона настроена тесно сотрудничать с союзниками для препятствования распространению радикальных идей в молодежной среде. Считаем необходимым предпринять дополнительные меры по защите общего информационного пространства от таких угроз", - сказал российский лидер на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в Киргизию, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
