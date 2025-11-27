Страны ОДКБ не увеличивают свои армии, заявил глава Совбеза Белоруссии

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не увеличивают численность своих армий на фоне милитаризации западных государств, а делают ставку на качество вооруженных сил и новое вооружение.

Он привел в пример планы размещения на белорусской территории российского комплекса "Орешник". "В частности, размещение оперативно-тактического комплекса "Орешник". Это защита всей организации, только с Запада, в противовес тому, что делается сегодня, к сожалению, на наших западных границах, рядом с нашей организацией на западе", - подчеркнул Вольфович.