https://ria.ru/20251127/odkb-2057920824.html
Страны ОДКБ не увеличивают свои армии, заявил глава Совбеза Белоруссии
Страны ОДКБ не увеличивают свои армии, заявил глава Совбеза Белоруссии - РИА Новости, 27.11.2025
Страны ОДКБ не увеличивают свои армии, заявил глава Совбеза Белоруссии
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не увеличивают... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:00:00+03:00
2025-11-27T10:00:00+03:00
2025-11-27T10:00:00+03:00
в мире
белоруссия
александр вольфович
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_59c0107dd689d59246e81bbf83a85daa.jpg
https://ria.ru/20251127/odkb--2057912430.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_287936e965f2b315f715cf7e2e4ed5bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр вольфович, одкб
В мире, Белоруссия, Александр Вольфович, ОДКБ
Страны ОДКБ не увеличивают свои армии, заявил глава Совбеза Белоруссии
Глава Совбеза Белоруссии: ОДКБ не увеличивает численность своих армий
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не увеличивают численность своих армий на фоне милитаризации западных государств, а делают ставку на качество вооруженных сил и новое вооружение.
"Организация Договора о коллективной безопасности… мы не увеличиваем численность своих вооруженных сил, своего потенциала. Мы делаем упор на качество и оснащение новыми, наиболее современными средствами вооружения и размещение их на своей территории", - сказал Вольфович
в эфире белорусского телеканала "Первый информационный".
Он привел в пример планы размещения на белорусской территории российского комплекса "Орешник". "В частности, размещение оперативно-тактического комплекса "Орешник". Это защита всей организации, только с Запада, в противовес тому, что делается сегодня, к сожалению, на наших западных границах, рядом с нашей организацией на западе", - подчеркнул Вольфович.
Он пояснил, что "Запад как раз наращивает свой военный потенциал, поднимает планку военных расходов, милитаризируется, увеличивает численность вооруженных сил".