На заседании ОДКБ в Бишкеке приняли решения по десяткам вопросов - РИА Новости, 27.11.2025
08:48 27.11.2025 (обновлено: 09:00 27.11.2025)
На заседании ОДКБ в Бишкеке приняли решения по десяткам вопросов
в мире, бишкек, белоруссия, киргизия, имангали тасмагамбетов, александр вольфович, одкб
В мире, Бишкек, Белоруссия, Киргизия, Имангали Тасмагамбетов, Александр Вольфович, ОДКБ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке
Заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. На заседании глав МИД, Минобороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ приняли решения по десяткам вопросов, сообщило военное ведомство Белоруссии.
"Главы уставных органов организации рассмотрели и приняли положительные решения более чем по 40 вопросам, направленным на развитие военной составляющей организации", — заявила пресс-служба министерства.
Военнослужащие почетного караула ВС РБ на церемонии открытия учений ОДКБ Взаимодействие-2025, Поиск-2025 и Эшелон-2025 - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Министр обороны Белоруссии оценил результаты учений ОДКБ
6 сентября, 14:49
С докладом выступил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, он рассказал о военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и ее работе в межсессионный период.
По окончании мероприятия состоялась церемония передачи председательства в уставных органах ОДКБ от Киргизии к России.
Заседание прошло перед саммитом Организации договора о коллективной безопасности, в котором примет участие президент Владимир Путин.

В ОДКБ входят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
26 ноября, 16:01
 
В миреБишкекБелоруссияКиргизияИмангали ТасмагамбетовАлександр ВольфовичОДКБ
 
 
