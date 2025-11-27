На заседании ОДКБ в Бишкеке приняли решения по десяткам вопросов

БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. На заседании глав МИД, Минобороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ приняли решения по десяткам вопросов, сообщило военное ведомство Белоруссии.

С докладом выступил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, он рассказал о военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и ее работе в межсессионный период.