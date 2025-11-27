https://ria.ru/20251127/odkb-2057904461.html
В Бишкеке началось заседание глав МИД и Минобороны стран ОДКБ
В Бишкеке началось заседание глав МИД и Минобороны стран ОДКБ - РИА Новости, 27.11.2025
В Бишкеке началось заседание глав МИД и Минобороны стран ОДКБ
В Бишкеке началось заседание глав МИД, Минобороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщило военное ведомство Белоруссии. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T08:33:00+03:00
2025-11-27T08:33:00+03:00
2025-11-27T08:51:00+03:00
в мире
бишкек
одкб
белоруссия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_59c0107dd689d59246e81bbf83a85daa.jpg
https://ria.ru/20251124/masadykov--2057254879.html
https://ria.ru/20251126/odkb-1833097213.html
бишкек
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_287936e965f2b315f715cf7e2e4ed5bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бишкек, одкб, белоруссия, владимир путин
В мире, Бишкек, ОДКБ, Белоруссия, Владимир Путин
В Бишкеке началось заседание глав МИД и Минобороны стран ОДКБ
В Бишкеке началось заседание глав МИД, Минобороны и секретарей СБ стран ОДКБ