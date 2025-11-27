Рейтинг@Mail.ru
В Бишкеке началось заседание глав МИД и Минобороны стран ОДКБ
08:33 27.11.2025 (обновлено: 08:51 27.11.2025)
В Бишкеке началось заседание глав МИД и Минобороны стран ОДКБ
В Бишкеке началось заседание глав МИД и Минобороны стран ОДКБ - РИА Новости, 27.11.2025
В Бишкеке началось заседание глав МИД и Минобороны стран ОДКБ
В Бишкеке началось заседание глав МИД, Минобороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщило военное ведомство Белоруссии. РИА Новости, 27.11.2025
в мире, бишкек, одкб, белоруссия, владимир путин
В мире, Бишкек, ОДКБ, Белоруссия, Владимир Путин
В Бишкеке началось заседание глав МИД и Минобороны стран ОДКБ

В Бишкеке началось заседание глав МИД, Минобороны и секретарей СБ стран ОДКБ

БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. В Бишкеке началось заседание глав МИД, Минобороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщило военное ведомство Белоруссии.
Участники встречи обсудят совместные мероприятия в области оперативной и боевой подготовки, совершенствование системы кризисного реагирования, информационно-аналитическую деятельность.
"Принятые в рамках мероприятий решения будут направлены на развитие военной составляющей организации", — отметили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.
Заседание проходит перед саммитом Организации договора о коллективной безопасности, в котором примет участие президент Владимир Путин.

В ОДКБ входят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

