Лидеры ОДКБ приняли план развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы

БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ по итогам саммита в Киргизии приняли план развития военного сотрудничества до 2030 года. Со своей стороны, президент Владимир Путин рассказал о приоритетах председательства России в организации в 2026-м.

Ключевые положения декларации

Участники объединения призвали США поддержать инициативу России о продлении ограничений по ДСНВ на год.

на год. Продвижение военной инфраструктуры других союзов к границам ОДКБ недопустимо.

Совместные учения сил организации признали успешными, лидеры договорились работать над повышением боеготовности.

Страны ОДКБ выступают за формирование многополярного миропорядка и расширение взаимодействия с ООН.

Организация поддерживает будущий договор между Арменией и Азербайджаном.

В документе отметили ценность победы во Второй мировой войне для будущих поколений.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Председательство Москвы

« "С 1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире". Владимир Путин президент России президент России

Москва продолжит укреплять оборонный потенциал объединения и предлагает запустить программу оснащения сил ОДКБ современными образцами российских вооружений. Они доказали эффективность во время боевых действий:

« "Особый акцент намерены сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса". Владимир Путин президент России президент России

Большого внимания требуют вопросы развития авиационных сил организации и систем ПВО. Россия планирует провести совместные мероприятия по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб:

« "Одним из ключевых приоритетов российского председательства видим развитие сотрудничества наших государств для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере". Владимир Путин президент России президент России

Москва усилит борьбу с наркотрафиком, будет работать над новой антитеррористической стратегией и поможет использовать достижения военной медицины. Президент предложил принять меры защиты от угроз в информационной сфере и совершенствовать механизм задействования миротворцев.

Путин призвал провести в следующем году международный экспертный форум, посвященный формированию архитектуры равной безопасности. Очередной саммит ОДКБ пройдет 11 ноября 2026-го в Москве.

Угрозы для ОДКБ

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал организацию реагировать на милитаризацию Европы:

« "Европейские страны фактически переводят свою экономику на военные рельсы, наращивают инвестиции в оборонную промышленность, увеличивают объемы производства вооружений. Мы в ОДКБ должны на это реагировать и реагируем". Александр Лукашенко президент Белоруссии президент Белоруссии

По его мнению, США и Россия смогут остановить конфронтацию со стороны ЕС, договорившись с Украиной об урегулировании. Киев может согласиться из-за плачевной ситуации на фронте.

Лукашенко подчеркнул, что западные страны проводят политику изоляции и санкционного давления, накачивают ВСУ оружием и готовятся к войне:

« "По периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы, особенно на западном фланге организации, где, казалось бы, должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация. Обстановка похожа на осажденную крепость, в которой сегодня живет Беларусь". Александр Лукашенко президент Белоруссии президент Белоруссии

Глава Белоруссии упомянул в числе вызовов для ОДКБ искусственный интеллект, БПЛА, кибертерроризм и угрозы объектам энергетики, включая ГЭС и АЭС.