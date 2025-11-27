https://ria.ru/20251127/ochevidets-2057891367.html
Очевидец рассказал о хаосе в центре Вашингтона после стрельбы
Очевидец рассказал о хаосе в центре Вашингтона после стрельбы
Очевидец рассказал о хаосе в центре Вашингтона после стрельбы
Район в центре Вашингтона, где было совершенно нападение на офицеров нацгвардии, погрузился в хаос сразу же после стрельбы, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 27.11.2025
Очевидец рассказал о хаосе в центре Вашингтона после стрельбы
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Район в центре Вашингтона, где было совершенно нападение на офицеров нацгвардии, погрузился в хаос сразу же после стрельбы, рассказал РИА Новости один из очевидцев.
"Это была неразбериха, многие люди в панике бросились в метро, звучали разговоры о том, что стрелявший где-то рядом, что едут скорые. Ситуация там, где мы находимся, к сожалению, была настоящим хаосом", - сказал бизнесмен Майкл Джоунс.
В среду полиция Вашингтона сообщила о стрельбе неподалеку от Белого дома, а позднее - о задержании злоумышленника. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в инциденте пострадали два нацгвардейца.