Россия ждет от председательства Швейцарии в ОБСЕ возвращения к диалогу

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РФ ждет от председательства Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возврата к диалогу и сотрудничеству, заявил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.