Россия ждет от председательства Швейцарии в ОБСЕ возвращения к диалогу - РИА Новости, 27.11.2025
02:45 27.11.2025
Россия ждет от председательства Швейцарии в ОБСЕ возвращения к диалогу
Россия ждет от председательства Швейцарии в ОБСЕ возвращения к диалогу - РИА Новости, 27.11.2025
Россия ждет от председательства Швейцарии в ОБСЕ возвращения к диалогу
РФ ждет от председательства Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возврата к диалогу и сотрудничеству, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T02:45:00+03:00
2025-11-27T02:45:00+03:00
в мире
швейцария
россия
берн (кантон)
владимир хохлов
обсе
в мире, швейцария, россия, берн (кантон), владимир хохлов, обсе
В мире, Швейцария, Россия, Берн (кантон), Владимир Хохлов, ОБСЕ
Россия ждет от председательства Швейцарии в ОБСЕ возвращения к диалогу

Хохлов: Россия ждет от председательства Швейцарии в ОБСЕ возвращения к диалогу

© РИА Новости / Тарас Лариохин
Штаб-квартира ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Тарас Лариохин
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ОБСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РФ ждет от председательства Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возврата к диалогу и сотрудничеству, заявил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
"Рассчитываем, что Швейцария будет четко соблюдать правила процедуры ОБСЕ и придерживаться мандата действующего председательства. Надеемся, что швейцарское председательство сможет начать процесс возвращения ОБСЕ ее предназначения как площадки для честного диалога и сотрудничества, а не арены для конфронтации", - сказал Хохлов газете "Известия".
Ранее в ноябре глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис сообщил, что намерен посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства Берна в ОБСЕ.
В миреШвейцарияРоссияБерн (кантон)Владимир ХохловОБСЕ
 
 
