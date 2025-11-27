ОБСЕ теряет роль площадки для обсуждения безопасности, заявила Жданова

ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. ОБСЕ теряет свое значение как площадка для обсуждения вопросов обеспечения безопасности и стабильности в Европе, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Российская сторона выразила категорическое неприятие попыток "двойного" финского председательства ФСОБ и Постсовета ОБСЕ задать конфронтационную направленность "Диалогу в области безопасности", посвященному 50-летию хельсинкского Заключительного акта (ХЗА), который состоялся в среду. Москва подчеркнула, что такой подход к серьезной дате в кризисное для ОБСЕ время неприемлем.

"Финляндия не постеснялась отработать через юбилей свою национальную, замешанную на откровенной русофобии, повестку. Налицо продолжение упражнений финского действующего председательства, которое в течение года всеми силами поддерживало на плаву украинский сюжет в трёх "измерениях" в ущерб нормальной тематической работе и предприняло немало несогласованных шагов, прямо нарушающих мандат председательства и правила процедуры. Результат – ОБСЕ продолжает утрачивать свое значение в качестве основной площадки для обсуждения вопросов обеспечения безопасности и стабильности в Европе", - сказала Жданова на 97-м совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ в среду.

Дипломат добавила, что Москва считает неуместными любые попытки использовать высокое положение страны-председателя, чтобы подрывать консенсусные начала, лежащие в основе работы ОБСЕ.