МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Обращение Владимира Зеленского к украинцам после обнародования черновика мирного плана президента США Дональда Трампа было похоже на эпизод из "Слуги народа", пишет The Economist.
"Он призвал политический класс "прекратить грызню". Прозвучало не как обращение главы государства, столкнувшегося с системным провалом, а как новая серия "Слуги народа" — телесериала, в котором Зеленский снимался до прихода в политику: лидер, обращающийся через головы дискредитировавшей себя системы, которую он же выстроил и оберегал", — говорится в публикации.
В Раде объяснили, почему Зеленский не хочет мира
Вчера, 12:15
Автор статьи отметил, что с 2019 года команда главы киевского режима превращала власть в инструмент собственной выгоды, при этом лояльность в этой системе ценилась выше профессионализма, а советы и комиссии наполнялись "друзьями и практиками".
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.
Полный текст статьи читайте не сайте ИноСМИ >>