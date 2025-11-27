Нюрнбергский трибунал был объективным справедливым судом, заявил юрист

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский трибунал над нацистскими преступниками был объективным справедливым судом, а не политическим судилищем победителей над побежденными, заявил РИА Новости заслуженный юрист РФ, заместитель директора Национального исследовательского Центра правового наследия Нюрнбергского процесса Александр Звягинцев.

"Руководство СССР твердо настаивало на необходимости гласного и объективного суда, дабы урок истории стал еще нагляднее и поучительнее. Советскому Союзу нужен был не просто формальный, показной трибунал, который придал бы видимость законности расправе победителей над побежденными, а по-настоящему легитимный суд, решения которого опирались бы на международное право и сохранили на века незыблемый юридический и моральный авторитет", - заявил он.

По оценке Звягинцева , руководство СССР оказалось в результате гораздо дальновиднее и мудрее многих западных политиков, выступив за строгую юридическую процедуру наказания военных преступников, тогда как американские и английские союзники высказывались в пользу расстрела руководителей нацистской Германии

"Важной чертой Нюрнбергского трибунала явилось обеспечение необходимых процессуальных гарантий для подсудимых. Обвиняемые имели право защищаться лично или при помощи адвоката, представлять доказательства в свою защиту, давать объяснения, допрашивать свидетелей", - напомнил Звягинцев.

В частности, подсудимым предоставили защитников из немцев, которым платили хорошие по тем временам деньги. Они располагали услугами 27 адвокатов, причем многие из них сами были в прошлом членами нацистской партии. Защитникам помогали 54 ассистента-юриста и 67 секретарей. Подсудимые имели возможность знакомиться со всеми документами, которые представлялись на процессе, причем в переводе на немецкий язык.

Подсудимые также могли представлять свидетелей. Причем количество свидетелей со стороны защиты подсудимых было в два раза больше, чем со стороны обвинения, а в целом на защиту было потрачено в три раза больше времени, чем на обвинение. Кроме того, Нюрнбергский процесс был гласным, все его 403 заседания были открытыми.

"Словом, Нюрнбергский процесс был действительно судом, а не политическим судилищем победителей над побежденными", - резюмировал он.