Нюрнбергский трибунал был объективным справедливым судом, заявил юрист
05:11 27.11.2025
Нюрнбергский трибунал был объективным справедливым судом, заявил юрист
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Нюрнбергский трибунал был объективным справедливым судом, заявил юрист

Кадр из документального кинофильма "Суд народов". Режиссер Роман Кармен
Кадр из документального кинофильма "Суд народов". Режиссер Роман Кармен. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский трибунал над нацистскими преступниками был объективным справедливым судом, а не политическим судилищем победителей над побежденными, заявил РИА Новости заслуженный юрист РФ, заместитель директора Национального исследовательского Центра правового наследия Нюрнбергского процесса Александр Звягинцев.
"Руководство СССР твердо настаивало на необходимости гласного и объективного суда, дабы урок истории стал еще нагляднее и поучительнее. Советскому Союзу нужен был не просто формальный, показной трибунал, который придал бы видимость законности расправе победителей над побежденными, а по-настоящему легитимный суд, решения которого опирались бы на международное право и сохранили на века незыблемый юридический и моральный авторитет", - заявил он.
По оценке Звягинцева, руководство СССР оказалось в результате гораздо дальновиднее и мудрее многих западных политиков, выступив за строгую юридическую процедуру наказания военных преступников, тогда как американские и английские союзники высказывались в пользу расстрела руководителей нацистской Германии.
"Важной чертой Нюрнбергского трибунала явилось обеспечение необходимых процессуальных гарантий для подсудимых. Обвиняемые имели право защищаться лично или при помощи адвоката, представлять доказательства в свою защиту, давать объяснения, допрашивать свидетелей", - напомнил Звягинцев.
В частности, подсудимым предоставили защитников из немцев, которым платили хорошие по тем временам деньги. Они располагали услугами 27 адвокатов, причем многие из них сами были в прошлом членами нацистской партии. Защитникам помогали 54 ассистента-юриста и 67 секретарей. Подсудимые имели возможность знакомиться со всеми документами, которые представлялись на процессе, причем в переводе на немецкий язык.
Подсудимые также могли представлять свидетелей. Причем количество свидетелей со стороны защиты подсудимых было в два раза больше, чем со стороны обвинения, а в целом на защиту было потрачено в три раза больше времени, чем на обвинение. Кроме того, Нюрнбергский процесс был гласным, все его 403 заседания были открытыми.
"Словом, Нюрнбергский процесс был действительно судом, а не политическим судилищем победителей над побежденными", - резюмировал он.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
