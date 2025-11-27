"Скорая помощь" возвращается: премьера 8 сезона на НТВ

Восьмой сезон полюбившегося зрителям сериала "Скорая помощь" (16+) стартует на НТВ 1 декабря в 20:00. Новая часть проекта, созданного кинокомпанией "РИМ ПРОДАКШН", обещает быть напряженной. Зрителей ждут 24 серии, каждая из которых будет полна медицинских загадок и запутанных дел.

Новые вызовы и реальная угроза

Перед командой скорой помощи во главе с Константином Кулыгиным вновь встают серьезные испытания. Роль главного персонажа, прошедшего впечатляющий путь от простого водителя до высококлассного врача, бессменно исполняет Гоша Куценко. Кулыгин и его верные коллеги всегда были готовы к профессиональным вызовам, однако на этот раз над их сплоченной бригадой нависла реальная угроза, ставящая под вопрос само ее существование.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ Гоша Куценко © Фото предоставлено пресс-службой НТВ Гоша Куценко

Причиной кризиса становится ожесточенная борьба за их родную подстанцию. Земельный участок, на котором она расположена, переходит в собственность влиятельного и расчетливого бизнесмена Игнатова, роль которого исполняет Вячеслав Разбегаев.

Кипят и личные страсти героев: фельдшеры Ушаков, которого играет Степан Куликов, и Роднина в исполнении Анастасии Моргун пытаются решить сложный жилищный вопрос. А их коллега Ломагин, роль которого исполняет Александр Тютин, с головой ушел в написание врачебных мемуаров. Но какие бы бури ни бушевали в личной жизни, работа всегда остается для них на первом месте.

Каждый день приносит главным героям новые вызовы, требующие не только профессионализма, но и немалой изобретательности. Команде предстоит оказать помощь человеку, раненному из арбалета, и спасти мастера по изготовлению ножей, ставшего жертвой собственного ремесла. Врачи будут бороться за жизнь подростков, получивших удар током, столкнутся с тромбом у знаменитого певца и помогут незрячему пациенту с острой аллергией на пылевого клеща. Также им предстоит разобраться в случае подростка, убежденного, что псевдонаучное изобретение позволит ему увидеть покойного отца.

Любой день команды – это история спасения, где от их действий напрямую зависят человеческие жизни, а пациенты в самый отчаянный час надеются только на них.

Кулыгин против бюрократии

Детали нового сезона "Скорой помощи" рассказал Куценко. Его герой Кулыгин, получив повышение, оказался в ловушке кабинетной работы. Он буквально сбегает на вызовы, лишь бы снова почувствовать себя врачом, а не чиновником. Но проблемы нарастают – героям предстоит не просто спасать жизни, но и отстаивать свое дело в непростых условиях.

По словам актера, Кулыгин остается тем же преданным медиком, готовым на все ради пациентов, хотя реальность постоянно подкидывает ему криминальные и бытовые головоломки. Съемочный процесс тоже преподнес немало ярких моментов.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ Кадр из сериала "Скорая помощь-8" © Фото предоставлено пресс-службой НТВ Кадр из сериала "Скорая помощь-8"

"Больше всего мне запомнились сцены с моим однокурсником Славой Разбегаевым. Мы давно не снимались вместе, и было интересно вновь находить общий язык в кадре. Еще очень понравилась смена со Светой Брюхановой, которая играет Любу. Это было шикарно. Мы мокрые бегали под фонтаном, на улице тепло", – поделился актер.

Но самые теплые эмоции у актера вызывают массовые съемки – свадьбы, дни рождения – когда все вокруг наполняется хаотичным смехом и настоящей жизнью.

Новый сезон обещает быть динамичнее и острее. Детективная линия выведет медиков за привычные рамки, показывая их характеры в совершенно новых ситуациях. Визуальный ряд также изменился: ручная камера придала эффект документальной съемки, врываясь в самую гущу событий.

"С приходом нового оператора-постановщика мы ушли от штативов и начали использовать ручной метод съемки", – рассказал Куценко.

Он также отметил, что долгоиграющие проекты вроде "Скорой помощи" обладают особой магией: между актерами со временем возникает та самая естественная химия, которую не смоделируешь искусственно. А когда в кадре появляется новый персонаж, зритель становится свидетелем подлинных, живых эмоций – того, что и делает сериал по-настоящему узнаваемым и близким.

Финансовые драмы и закулисные шутки

За годы съемок актерская команда сериала "Скорая помощь" достигла невероятной слаженности. Куликов признается, что на площадке он чувствовал себя так же естественно, как в привычном жизненном ритме, а работа над проектом всегда заряжала позитивом и творческим азартом.

На площадке царила особая атмосфера – достаточно было одного взгляда, чтобы вызвать дружный смех.

"И такое происходило каждый раз, даже когда мы просто сидели в гримерках, начинались всякие подколки и импровизации. Бывало, на площадке и слова забывали, по глазам сразу было видно, если кто-то что-то забыл и думал, как выкрутиться", – вспоминает актер.

Импровизация и шутки стали неотъемлемой частью процесса, а в работе с приглашенными актерами. Основная команда старалась создать максимально комфортную обстановку, помогая новичкам раскрыться.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ Степан Куликов в роли фельдшера Ушакова © Фото предоставлено пресс-службой НТВ Степан Куликов в роли фельдшера Ушакова

Что касается персонажей, то они взрослеют вместе с актерами. Герой Куликова Ушаков сохранит свою шебутную и трогательную натуру, но в новом сезоне на первый план выйдут его финансовые проблемы.

"Виктор постоянно будет думать о своей ипотеке, и о том, как ее выплатить. Многое, как всегда, будет зависеть от выездов нашей скорой помощи, ведь именно они держат зрителя в напряжении и делают сериал интересным. Порой может возникать ощущение, что истории выдуманные и такого не бывает в реальной жизни. Но огромное количество случаев настоящие, только переделанные под формат сериала", – рассказал артист.

Именно простота и узнаваемость делают сериал таким популярным. Герои – не супермены, а обычные люди со своими проблемами и радостями.

Испытание славой и эволюция героев

В новом сезоне зрителей ждут значительные перемены в жизни героев. Ломагин продолжит свой творческий путь – после предложения в финальных сериях прошлого сезона написать книгу она опубликована, а сам герой сталкивается с неожиданной славой. Для него это становится настоящим испытанием.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ Александр Тютин © Фото предоставлено пресс-службой НТВ Александр Тютин

"Он человек довольно скромный и застенчивый, а тут на него обрушится популярность. Через это и проявится динамика персонажа", – рассказал Тютин.

Петр Баранчеев отмечает эволюцию своего героя Рыкова: из циничного человека тот превратился в примерного семьянина, сохранив при этом характерные черты, чтобы образ не стал слишком идеализированным. Актер подчеркивает: за восемь сезонов съемочная группа стала настоящей семьей, хотя пересекаться всем вместе удается нечасто из-за параллельных сюжетных линий.

Светлана Брюханова также рассказывает о значительной трансформации своей героини Любы, которая за пять сезонов прожила целую жизнь – от расставаний до новой любви, от ошибок до раскаяния. Героиня стала глубже и вдумчивее, но сохранила свою суть.

"Но главное в ней осталось неизменным: Люба – однолюб и очень преданный друг и соратник. При этом она настоящий танк. Ничего не боится, не стесняется и все эмоции тут же отражаются на лице. В этом мы с ней совершенно разные. Я очень стеснительная, скромная и молчаливая, но к восьмому сезону мы стали как-то ближе. Люба научила меня смелости", – сказала Брюханова.

Все актеры сходятся во мнении, что сериал сохраняет успех благодаря сочетанию профессиональной достоверности и человеческих историй. Новый сезон обещает быть особенно зрелищным – как в актерском плане, так и визуально, с переработанной цветокоррекцией и динамичными сюжетными поворотами, сохраняя при этом теплую атмосферу взаимоотношений между героями.

Закулисье "Скорой помощи"

Съемочный процесс культового сериала порой был более напряженным, чем рабочие будни его героев. Для создания достоверной картины в каждом сезоне задействовали до шести настоящих машин скорой помощи, а медицинского оборудования использовали столько, что им можно было бы выложить путь вдоль Великой Китайской стены.

За годы работы у команды сложились уникальные традиции. Режиссер-постановщик Богдан Дробязко рассказал о специальном хит-параде актерских оговорок.

"Например, мы собираем актерские оговорки, которые случаются прямо во время дубля. Они бывают такими смешными и порой даже неприличными", – вспомнил Дробязко.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ Съемочный процесс сериала © Фото предоставлено пресс-службой НТВ Съемочный процесс сериала

При этом актерам приходилось преодолевать серьезные вызовы – от точного произношения сложных медицинских терминов до освоения более 350 видов медицинской помощи.

Настоящим испытанием стали и съемки восьмого сезона. Команда столкнулась с нашествием фур, которые из-за снежных заносов вынуждены были проезжать через съемочную площадку каждые пять минут. В тот же день случился казус с наручниками: после съемки сцены задержания реквизиторы потеряли ключ, и актера пришлось освобождать в течение трех часов с помощью молотка.

Несмотря на все сложности, предыдущие сезоны сериала уже нашли отклик в сердцах миллионов зрителей. Многие признаются, что после просмотра стали иначе воспринимать работу службы скорой помощи, а некоторые подростки благодаря проекту выбрали медицинские профессии.