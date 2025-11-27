https://ria.ru/20251127/nedelya-2057907693.html
"АвтоВАЗ" планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует вернуться к пятидневному рабочему графику с января 2026 года, в связи с чем зарплаты сотрудников вернутся к... РИА Новости, 27.11.2025
автоваз
lada vesta
экономика
АвтоВАЗ, Lada Vesta, Экономика
