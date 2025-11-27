Рейтинг@Mail.ru
09:05 27.11.2025
"АвтоВАЗ" планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе
автоваз, lada vesta, экономика
АвтоВАЗ, Lada Vesta, Экономика
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует вернуться к пятидневному рабочему графику с января 2026 года, в связи с чем зарплаты сотрудников вернутся к стопроцентным значениям, сообщили РИА Новости в компании.
"АвтоВАЗ" в настоящее время планирует вернуться на режим полной 5-дневной рабочей недели с января 2026 года в связи с более высоким производственным планом. В этой связи заработная плата работников вернется к 100-процентным значениям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что график производства и сменность определяются на основе запроса рынка. Так, например, линия №3, где производится Lada Grants и Iskra, продолжит работать в две смены, а часть компонентных производств сохранит 3-сменный график.
