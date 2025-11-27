На Конгрессе молодых ученых обсудили развитие науки в новых регионах

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Научные и образовательные организации новых регионов уже стали активным участниками федеральных проектов и даже создают свои научные школы, рассказали участники V Конгресса молодых ученых.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об интеграции новых регионов в образовательную сферу РФ. О том, как идет реализация закона, говорилось на сессии "Донбасс и Новороссия: в партнерстве к прогрессу" на V Конгрессе молодых ученых.

"На сегодняшний момент можно не просто сказать, что они адаптировались к российским стандартам, но и уже стали активными участниками федеральных проектов, начали сотрудничество с ведущими российскими учреждениями, начинают уже формировать собственные научные школы", - сказал исполняющий обязанности директора Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук, заместитель председателя Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Андрей Паштецкий.

О том, что уже удалось сделать на практике и над чем еще надо работать, говорили ректор Донецкого национального технического университета Александр Аноприенко, ректор Донбасского государственного технического университета Дмитрий Вишневский, ректор Херсонского технического университета Галина Райко, исполняющая обязанности ректора Азовского государственного педагогического университета имени П.Д. Осипенко Екатерина Степанюк и ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен.

Согласно данным голосования среди гостей сессии, около 39% аудитории уже активно работают с коллегами из новых регионов.