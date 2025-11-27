https://ria.ru/20251127/nauka-2058172347.html
Россия восстанавливает научное сотрудничество в СНГ, сообщил Ковальчук
2025-11-27T18:59:00+03:00
2025-11-27T18:59:00+03:00
2025-11-27T18:59:00+03:00
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Россия активно восстанавливает научно-технологическое сотрудничество на пространстве СНГ, объединение бывших советских республик в науке - это залог конкурентоспособности стран Содружества, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"У нас сегодня идет не плавное, а активное восстановление сотрудничества научно-технологического на постсоветском пространстве", - сказал Ковальчук на сессии "Атом должен быть рабочим, а не солдатом" в рамках V Конгресса молодых ученых.
По словам Ковальчука, он недавно в Узбекистане по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина встречался с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
"Мы подробно обсудили дорожную карту развития нашего детального объединения", - отметил Ковальчук.
По его словам, идут переговоры о развитии научного партнерства с Казахстаном, а в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия выстраивают единую научно-исследовательскую инфраструктуру.
Объединение бывших советских республик в научной сфере - это "залог конкурентоспособности, выживания и сохранения лидерских позиций" стран СНГ, подчеркнул Ковальчук.
"Вместе всегда лучше", - добавил он.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.