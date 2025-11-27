Россия восстанавливает научное сотрудничество в СНГ, сообщил Ковальчук

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Россия активно восстанавливает научно-технологическое сотрудничество на пространстве СНГ, объединение бывших советских республик в науке - это залог конкурентоспособности стран Содружества, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"У нас сегодня идет не плавное, а активное восстановление сотрудничества научно-технологического на постсоветском пространстве", - сказал Ковальчук на сессии "Атом должен быть рабочим, а не солдатом" в рамках V Конгресса молодых ученых.

По словам Ковальчука, он недавно в Узбекистане по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина встречался с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

"Мы подробно обсудили дорожную карту развития нашего детального объединения", - отметил Ковальчук.

По его словам, идут переговоры о развитии научного партнерства с Казахстаном, а в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия выстраивают единую научно-исследовательскую инфраструктуру.

Объединение бывших советских республик в научной сфере - это "залог конкурентоспособности, выживания и сохранения лидерских позиций" стран СНГ, подчеркнул Ковальчук.

"Вместе всегда лучше", - добавил он.