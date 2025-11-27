ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к отечественной науке

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Большинство (81%) опрошенных граждан РФ гордятся российский наукой и учеными, 67% считают, что Россию можно отнести к числу ведущих технологических стран мира, сообщила эксперт Департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева.

"Судя по данным нашего Аналитического центра ВЦИОМ , наукой сегодня в России гордится подавляющее большинство россиян - 81%. Среди молодежи этот показатель аналогичный - 80% молодых людей заявляют о том, что они гордятся и наукой, и учеными", - сказала Григорьева в ходе круглого стола "Молодежь в науке: каким станет будущее поколение ученых", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Кроме того, по ее словам, 67% россиян считают, что Россию можно отнести к числу ведущих технологических стран мира, среди респондентов 18-24 лет этот показатель составляет 74%.

"Наука для россиян входит в тройку национальных приоритетов. Когда мы задаем вопрос, чего должна добиться Россия, чтобы стать великой державой, 27% от всех опрошенных отвечают, что следует развивать науку и внедрять высокие технологии", - добавила эксперт АЦ ВЦИОМ.

Григорьева также отметила, что в России растет интерес к науке: четверть (23%) респондентов декларируют, что они специально ищут и изучают научные данные, 62% просто отмечают интерес к науке.

"Наука для молодых россиян и для всех возрастов выступает успешным социальным лифтом... Показатель очень высокий - 83% среди всех россиян, а среди молодежи еще выше - 87-88%", - подчеркнула она.