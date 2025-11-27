Рейтинг@Mail.ru
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к отечественной науке - РИА Новости, 27.11.2025
14:36 27.11.2025
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к отечественной науке
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к отечественной науке
россия, вциом, общество
Россия, ВЦИОМ, Общество
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к отечественной науке

ВЦИОМ: более 80% граждан РФ гордятся российской наукой и учеными

© Getty Images / YinYangУченики во время урока химии
Ученики во время урока химии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / YinYang
Ученики во время урока химии. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Большинство (81%) опрошенных граждан РФ гордятся российский наукой и учеными, 67% считают, что Россию можно отнести к числу ведущих технологических стран мира, сообщила эксперт Департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева.
"Судя по данным нашего Аналитического центра ВЦИОМ, наукой сегодня в России гордится подавляющее большинство россиян - 81%. Среди молодежи этот показатель аналогичный - 80% молодых людей заявляют о том, что они гордятся и наукой, и учеными", - сказала Григорьева в ходе круглого стола "Молодежь в науке: каким станет будущее поколение ученых", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Кроме того, по ее словам, 67% россиян считают, что Россию можно отнести к числу ведущих технологических стран мира, среди респондентов 18-24 лет этот показатель составляет 74%.
"Наука для россиян входит в тройку национальных приоритетов. Когда мы задаем вопрос, чего должна добиться Россия, чтобы стать великой державой, 27% от всех опрошенных отвечают, что следует развивать науку и внедрять высокие технологии", - добавила эксперт АЦ ВЦИОМ.
Григорьева также отметила, что в России растет интерес к науке: четверть (23%) респондентов декларируют, что они специально ищут и изучают научные данные, 62% просто отмечают интерес к науке.
"Наука для молодых россиян и для всех возрастов выступает успешным социальным лифтом... Показатель очень высокий - 83% среди всех россиян, а среди молодежи еще выше - 87-88%", - подчеркнула она.
Григорьева в ходе круглого слова привела данные телефонных опросов АЦ ВЦИОМ, проведенных среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет с мая по сентябрь 2025 года. Предельная погрешность с вероятностью с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
