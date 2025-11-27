В Томске создали технологию для ликвидации экологических катастроф

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Технологию создания материалов для очищения поверхностей водоемов от пленок нефтепродуктов предложили специалисты Технологию создания материалов для очищения поверхностей водоемов от пленок нефтепродуктов предложили специалисты ТГАСУ . В отличие от существующих сорбентов, новые "губки" могут использоваться несколько раз и эффективны при низких температурах, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

Для сбора нефти и продуктов ее переработки с поверхностей водоемов в настоящее время используют сорбенты на основе активированного угля. Они работают как губки, за поверхность которых "цепляются" компоненты нефти, не смешивающиеся с водой, рассказали в Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ).

Такие материалы производят по сложной многостадийной технологии, их редко можно использовать повторно и сложно утилизировать, объяснил проректор по научной работе ТГАСУ Олег Волокитин. Многоразовость таких материалов ограничена тем, что количество сорбируемой нефти с каждым разом уменьшается, отметил специалист.

Ученые вуза предложили использовать новые полимерные сорбенты для устранения разливов нефти в акваториях. Также в вузе разработана технология получения таких материалов из термопластов – полимеров, способных переходить в текучее состояние при нагревании и "возвращаться" в твердое при понижении температуры.

"Наша технология работает по принципу, похожему на приготовление машинкой сахарной ваты. Расплавленный полимер, например, полипропилен подается в крутящийся реактор и формирует пленку на его стенках, которая распадается на отдельные волокна под действием центробежной силы. Ниточки "сдуваются" на приемный конвейер", — пояснил Волокитин.

© Фото предоставлено Олегом Волокитиным Образец сорбента
© Фото предоставлено Олегом Волокитиным Образец сорбента
© Фото предоставлено Олегом Волокитиным Образцы сорбента
© Фото предоставлено Олегом Волокитиным Установка по получению сорбента

Поглотительную способность полимерных волокон оценивали относительно Западно-Сибирской нефти, индустриального масла и дизельного топлива. Один грамм полимерного сорбента способен "унести" с поверхности воды 12 граммов нефтепродуктов, это в пять раз больше, чем лигнин, и на шесть граммов больше, чем используемый для этих целей асбест, добавил специалист.

Несмотря на сравнимые показатели поглощения нефти новым сорбентом, другие материалы могут использоваться только единожды. К тому же многие коммерческие "поглотители" нефти при низких температурах резко теряют свою эффективность, отметил Олег Волокитин. Специалисты ТГАСУ планируют протестировать новую технологию в промышленных масштабах.