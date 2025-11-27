В России создан безопасный способ выявлять болезни сердца и сосудов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Способ выявления гипертонии и некоторых болезней сердца до проявления симптомов разработали специалисты Способ выявления гипертонии и некоторых болезней сердца до проявления симптомов разработали специалисты СГУ . С его помощью возможна быстрая неинвазивная оценка системы, регулирующей артериальное давление. Результаты представлены в The European Physical Journal Special Topics.

Благодаря системе вегетативной регуляции кровотока в нестандартных ситуациях происходит активация всех систем организма, при резком подъеме со стула может потемнеть в глазах, а после приема пищи может ощущаться спокойствие и даже усталость. Этот механизм перераспределяет кровяные потоки путем повышения или понижения артериального давления, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского.

"У каждого человека есть свои особенности системы вегетативной регуляции. Например, в среднем от момента, когда человек испугался, до выброса гормона норадреналина и повышения давления проходит 3-4 секунды, у кого-то реакция чуть быстрее, у других – помедленнее. Эти особенности заложены в каждом с рождения, как размер ноги или цвет глаз", — объяснил доцент кафедры динамического моделирования и биомедицинской инженерии СГУ Юрий Ишбулатов.

Сбои в работе этой системы могут привести к артериальной гипертензии и другим нарушениям, которые могут существенно повлиять на жизнь человека, добавили в вузе. Но найти болезни до проявления симптомов сейчас возможно только с помощью оперативного вмешательства, поскольку регуляторная система воплощена в позвоночнике и продолговатом мозге, объяснил доцент кафедры динамического моделирования и биомедицинской инженерии СГУ Юрий Ишбулатов.

Специалисты СГУ разработали способ, позволяющий оценить параметры системы вегетативной регуляции давления без оперативного вмешательства. Его применение возможно на первичном приеме пациента для того, чтобы врач смог оценить риск возникновения болезней сердца и сосудов.

"Люди с расстройством вегетативной регуляции теряют сознание при переходе в вертикальное положение, но стоит их уложить, сразу приходят в себя. Действие такого теста на параметры вегетативной регуляции хорошо изучено, и мы установили, что параметры нашей математической модели меняются в ходе эксперимента адекватным образом в соответствии с ожиданиями", — рассказал Ишбулатов.

Такой метод исследования называется ортостатической пробой и широко применяется для диагностики состояния вегетативной регуляции. В ходе эксперимента добровольца пристегивали к специальной койке, которая медленно перемещалась в вертикальное положение и таким образом поднимала добровольца из положения лежа в положение стоя, объяснил ученый.

"Ортостатическая проба не влияет на все параметры вегетативной регуляции, но остальные можно изменить препаратами, которые применяются для терапии заболеваний системы кровообращения. Можно протестировать метод на данных от пациентов до и после такого лечения", — добавил он.

Специалисты планируют расширить математическую модель, введя в нее дополнительные сведения о состоянии пациентов с нарушениями системы вегетативной регуляции.