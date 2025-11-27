https://ria.ru/20251127/natsizm-2057928013.html
Запад превратил нацизм в союзника, считает юрист
Запад превратил нацизм в союзника, считает юрист - РИА Новости, 27.11.2025
Запад превратил нацизм в союзника, считает юрист
Запад больше не видит в нацизме угрозу цивилизации, он превратил его из врага в союзника, поделился мнением с РИА Новости юрист, заместитель директора... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:25:00+03:00
2025-11-27T10:25:00+03:00
2025-11-27T10:25:00+03:00
в мире
россия
германия
александр звягинцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588626614_0:256:2686:1767_1920x0_80_0_0_02888646a2969ef3de8a3dddca9b917e.jpg
https://ria.ru/20250718/istorik-2029836664.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588626614_0:33:2686:2048_1920x0_80_0_0_d36b265c8d3c591fe47b6ce3620b90aa.jpg
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс – 80 лет спустя
20 ноября 1945 года стало отправной точкой в истории международного права и торжеством правосудия над военными преступниками из нацистской Германии. Нюрнбергский процесс – уникальный прецедент, где на скамье подсудимых оказались первые государственные лица, виновные в одном из самых трагичных событий ХХ века. Как проходили судебные заседания и кто смог избежать наказания, расскажет РИА Новости.
2025-11-27T10:25
true
PT4M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, александр звягинцев
В мире, Россия, Германия, Александр Звягинцев
Запад превратил нацизм в союзника, считает юрист
Юрист Звягинцев: Запад больше не видит в нацизме угрозу цивилизации
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Запад больше не видит в нацизме угрозу цивилизации, он превратил его из врага в союзника, поделился мнением с РИА Новости юрист, заместитель директора Национального исследовательского центра правового наследия Нюрнбергского процесса Александр Звягинцев.
"Сегодня мы констатируем, что Запад больше не видит в нацизме главную угрозу цивилизации. Он превратил его из врага в союзника. Мы наблюдаем, как страны, ранее осуждавшие преступления фашизма, сейчас открыто поддерживают режимы, прославляющие его символику и даже идеологию, оправдывающие преступления и искажающие историческую правду, и пытаются не говорить о геноциде, который творили гитлеровцы на территории нашего государства", - заявил собеседник агентства.
По словам Звягинцева
, история взвалила реализацию решений Нюрнбергского трибунала на очень слабые плечи политиков.
"Поэтому и неудивительно, что коричневая гидра национал-фашизма во многих странах мира вновь подняла голову... Зло, как видим, оказалось более живучим, чем многим это представлялось тогда, после Великой Победы. Оно не кануло в небытие со смертью последних военных преступников. События наших дней, в том числе в соседних с Россией
странах, это как нельзя лучше подтверждают", - отметил он.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии
проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.