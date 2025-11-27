МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Запад больше не видит в нацизме угрозу цивилизации, он превратил его из врага в союзника, поделился мнением с РИА Новости юрист, заместитель директора Национального исследовательского центра правового наследия Нюрнбергского процесса Александр Звягинцев.

"Сегодня мы констатируем, что Запад больше не видит в нацизме главную угрозу цивилизации. Он превратил его из врага в союзника. Мы наблюдаем, как страны, ранее осуждавшие преступления фашизма, сейчас открыто поддерживают режимы, прославляющие его символику и даже идеологию, оправдывающие преступления и искажающие историческую правду, и пытаются не говорить о геноциде, который творили гитлеровцы на территории нашего государства", - заявил собеседник агентства.