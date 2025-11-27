Рейтинг@Mail.ru
10:25 27.11.2025
Запад превратил нацизм в союзника, считает юрист
20 ноября 1945 года стало отправной точкой в истории международного права и торжеством правосудия над военными преступниками из нацистской Германии. Нюрнбергский процесс – уникальный прецедент, где на скамье подсудимых оказались первые государственные лица, виновные в одном из самых трагичных событий ХХ века. Как проходили судебные заседания и кто смог избежать наказания, расскажет РИА Новости.
в мире, россия, германия, александр звягинцев
В мире, Россия, Германия, Александр Звягинцев
Здание суда присяжных (справа), где проходил Нюрнбергский процесс в 1945-1946 годах в Германии
Здание суда присяжных (справа), где проходил Нюрнбергский процесс в 1945-1946 годах в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Запад больше не видит в нацизме угрозу цивилизации, он превратил его из врага в союзника, поделился мнением с РИА Новости юрист, заместитель директора Национального исследовательского центра правового наследия Нюрнбергского процесса Александр Звягинцев.
"Сегодня мы констатируем, что Запад больше не видит в нацизме главную угрозу цивилизации. Он превратил его из врага в союзника. Мы наблюдаем, как страны, ранее осуждавшие преступления фашизма, сейчас открыто поддерживают режимы, прославляющие его символику и даже идеологию, оправдывающие преступления и искажающие историческую правду, и пытаются не говорить о геноциде, который творили гитлеровцы на территории нашего государства", - заявил собеседник агентства.
По словам Звягинцева, история взвалила реализацию решений Нюрнбергского трибунала на очень слабые плечи политиков.
"Поэтому и неудивительно, что коричневая гидра национал-фашизма во многих странах мира вновь подняла голову... Зло, как видим, оказалось более живучим, чем многим это представлялось тогда, после Великой Победы. Оно не кануло в небытие со смертью последних военных преступников. События наших дней, в том числе в соседних с Россией странах, это как нельзя лучше подтверждают", - отметил он.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
Историк рассказал, как США начали процесс помилования нацистов
18 июля, 04:53
Историк рассказал, как США начали процесс помилования нацистов
