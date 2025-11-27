Рейтинг@Mail.ru
20:56 27.11.2025 (обновлено: 23:14 27.11.2025)
Генсек НАТО не сумел назвать число стран, основавших альянс
Генсек НАТО не сумел назвать число стран, основавших альянс
Генсек НАТО не сумел назвать число стран, основавших альянс

Генсек НАТО Рютте показал, что не знает, сколько стран основали альянс

Марк Рютте
Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте показал, что не знает, сколько стран положили начало альянсу.
"Я думаю, мы начали с десяти союзников в 1949-м?" — задался он вопросом во время пресс-конференции в Исландии.
Из зала ему подсказали, что их было 12.
"Двенадцать, а теперь нас 32", — резюмировал генсек.

Учредителями и первоначальными членами Североатлантического альянса были Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция.

При этом Рютте продемонстрировал, что помнит, что сборная Исландии по футболу обыграла Нидерланды в 2015 году.
"Это невозможно". Рютте сообщил Украине плохие новости
26 ноября, 11:12
 
Заголовок открываемого материала