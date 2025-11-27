https://ria.ru/20251127/nato-2058197136.html
Генсек НАТО не сумел назвать число стран, основавших альянс
Генсек НАТО не сумел назвать число стран, основавших альянс - РИА Новости, 27.11.2025
Генсек НАТО не сумел назвать число стран, основавших альянс
Генсек НАТО Марк Рютте показал, что не знает, сколько стран положили начало альянсу. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T20:56:00+03:00
2025-11-27T20:56:00+03:00
2025-11-27T23:14:00+03:00
в мире
исландия
нидерланды
марк рютте
нато
Генсек НАТО не сумел назвать число стран, основавших альянс
Генсек НАТО Рютте показал, что не знает, сколько стран основали альянс