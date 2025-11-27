Рейтинг@Mail.ru
Рютте назвал страны НАТО "прифронтовыми государствами" из-за России
20:55 27.11.2025 (обновлено: 20:56 27.11.2025)
Рютте назвал страны НАТО "прифронтовыми государствами" из-за России
Рютте назвал страны НАТО "прифронтовыми государствами" из-за России
2025
Рютте назвал страны НАТО "прифронтовыми государствами" из-за России

Генсек Рютте: все страны НАТО теперь якобы прифронтовые государства из-за РФ

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что все страны Альянса теперь якобы являются прифронтовыми государствами в противостоянии с Россией, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на страны НАТО.
"Нам нельзя быть наивными. Мы все – прифронтовые государства. Новые российские ракеты достигают любой части территории НАТО за крайне короткое время", - сказал Рютте на пресс-конференции в Исландии.
Президент РФ Владимир Путин в четверг назвал чушью и прямой ложью утверждения о подготовке России к нападению на Европу, он заявил, что Россия готова зафиксировать отсутствие подобных намерений. Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В конце октября Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
