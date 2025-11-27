Рейтинг@Mail.ru
"Им не по силам": в НАТО высказались о военной угрозе для России - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 27.11.2025 (обновлено: 07:05 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/nato-2057895320.html
"Им не по силам": в НАТО высказались о военной угрозе для России
"Им не по силам": в НАТО высказались о военной угрозе для России - РИА Новости, 27.11.2025
"Им не по силам": в НАТО высказались о военной угрозе для России
Североатлантический альянс сожалеет об упущенном сотрудничестве с Россией, которая сегодня превосходит суммарные показатели блока, заявил бывший советник... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T06:29:00+03:00
2025-11-27T07:05:00+03:00
в мире
россия
нато
европа
министерство обороны сша
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eb75db4b6d2aba8b1e82df349ccc24e.jpg
https://ria.ru/20251127/ukraina-2057885301.html
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055876511.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f4cc517b8fd8b23f051283d524e69b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, европа, министерство обороны сша, москва
В мире, Россия, НАТО, Европа, Министерство обороны США, Москва
"Им не по силам": в НАТО высказались о военной угрозе для России

Аналитик Пайн: в НАТО осознали невозможность достичь паритета с ВС России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге, 2025 год
Саммит НАТО в Гааге, 2025 год - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге, 2025 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс сожалеет об упущенном сотрудничестве с Россией, которая сегодня превосходит суммарные показатели блока, заявил бывший советник Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу "Dialogue Works".
«
"Европейские лидеры понимают, что им не по силам сравниться с Россией. Ведь Россия тратит на свои военные нужды больше, чем все 30 европейских стран НАТО, вместе взятые, по паритету покупательной способности. Они могли бы превзойти по производству тяжелой артиллерии всю вместе взятую НАТО примерно в четыре раза. <…> Так что Европа пытается, ремилитаризовать и перестроить свою промышленность", — сказал эксперт.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"У нас большие проблемы": в США заявили о катастрофе на Украине
Вчера, 05:03
По его словам, искусственно созданная российская угроза и фактическая интеграция государств постсоветского блока в альянс создали стратегическое упущение для блока в отношениях с Москвой.
«

"Но, знаете, все это напрасно, потому что Россия — это угроза, которую мы сами себе создали. Знаете, если бы мы не расширили НАТО, пытаясь включить в нее Украину в качестве фактического члена, и, конечно же, страны Прибалтики, у нас был бы мир с Россией. <…> И мы могли бы сотрудничать с ней в экономическом плане, а возможно, даже в вопросах безопасности", — резюмировал Пайн.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России
19 ноября, 01:18
 
В миреРоссияНАТОЕвропаМинистерство обороны СШАМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала