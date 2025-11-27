"Им не по силам": в НАТО высказались о военной угрозе для России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс сожалеет об упущенном сотрудничестве с Россией, которая сегодня превосходит суммарные показатели блока, заявил бывший советник Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу "Dialogue Works".
"Европейские лидеры понимают, что им не по силам сравниться с Россией. Ведь Россия тратит на свои военные нужды больше, чем все 30 европейских стран НАТО, вместе взятые, по паритету покупательной способности. Они могли бы превзойти по производству тяжелой артиллерии всю вместе взятую НАТО примерно в четыре раза. <…> Так что Европа пытается, ремилитаризовать и перестроить свою промышленность", — сказал эксперт.
По его словам, искусственно созданная российская угроза и фактическая интеграция государств постсоветского блока в альянс создали стратегическое упущение для блока в отношениях с Москвой.
"Но, знаете, все это напрасно, потому что Россия — это угроза, которую мы сами себе создали. Знаете, если бы мы не расширили НАТО, пытаясь включить в нее Украину в качестве фактического члена, и, конечно же, страны Прибалтики, у нас был бы мир с Россией. <…> И мы могли бы сотрудничать с ней в экономическом плане, а возможно, даже в вопросах безопасности", — резюмировал Пайн.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.