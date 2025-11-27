Экономист объяснила, сколько наличных можно снимать ежедневно

27 ноя – РИА Новости. Обновление лимитов выдачи наличных в банкоматах связано с усилением мер против мошенников и требованиями Банка России по управлению рисками. О каких суммах идет речь, рассказала агентству "Прайм" эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.
"Как правило, лимит на снятие наличных по дебетовой карте обычно составляет от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц. Премиальным клиентам позволено больше, а в случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов", - пояснила она.
Ограничить снятие наличных 100 тысячами рублей в месяц могут в случае, если пользователь ранее был задействован и подозревался в мошеннических схемах.
Чтобы избежать лишних ограничений и блокировок, Мамедова советует консультироваться с банками относительно лимитов, если пользователь намерен снять в банкомате более 50 тысяч рублей.
