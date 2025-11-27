Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснила, сколько наличных можно снимать ежедневно - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/nalichnye-2057448045.html
Экономист объяснила, сколько наличных можно снимать ежедневно
Экономист объяснила, сколько наличных можно снимать ежедневно - РИА Новости, 27.11.2025
Экономист объяснила, сколько наличных можно снимать ежедневно
Обновление лимитов выдачи наличных в банкоматах связано с усилением мер против мошенников и требованиями Банка России по управлению рисками. О каких суммах идет РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T03:13:00+03:00
2025-11-27T03:13:00+03:00
ламия мамедова
деньги
наличные деньги
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723148_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f20d8933fca62aa39c2e56f8e34ad7d.jpg
https://ria.ru/20251101/nalichnye-2052229389.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723148_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_73cdda21ba4cf7bd830b3b28492fa17d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ламия мамедова, деньги, наличные деньги, общество, россия
Ламия Мамедова, Деньги, Наличные деньги, Общество, Россия
Экономист объяснила, сколько наличных можно снимать ежедневно

Мамедова: лимит на снятие наличных составляет до 300 тысяч рублей в сутки

© iStock.com / Drazen ZigicМужчина возле банкомата
Мужчина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© iStock.com / Drazen Zigic
Мужчина возле банкомата. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
27 ноя – РИА Новости. Обновление лимитов выдачи наличных в банкоматах связано с усилением мер против мошенников и требованиями Банка России по управлению рисками. О каких суммах идет речь, рассказала агентству "Прайм" эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.
"Как правило, лимит на снятие наличных по дебетовой карте обычно составляет от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц. Премиальным клиентам позволено больше, а в случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов", - пояснила она.
Ограничить снятие наличных 100 тысячами рублей в месяц могут в случае, если пользователь ранее был задействован и подозревался в мошеннических схемах.
Чтобы избежать лишних ограничений и блокировок, Мамедова советует консультироваться с банками относительно лимитов, если пользователь намерен снять в банкомате более 50 тысяч рублей.
Наличные деньги - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Эксперт объяснил, сколько наличных нужно носить с собой
1 ноября, 03:18
 
Ламия МамедоваДеньгиНаличные деньгиОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала