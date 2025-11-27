https://ria.ru/20251127/mvd-2057943836.html
МВД объявило в розыск главреда портала Astra* Анастасию Чумакову*
МВД РФ объявило в розыск главреда интернет-портала Astra* Анастасию Чумакову* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главреда интернет-портала Astra* Анастасию Чумакову* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Чумаковой в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.
В июне РИА Новости со ссылкой на материалы суда передавало, что Заволжский районный суд Ульяновска получил шесть административных дел в отношении Чумаковой* за нарушение закона об иноагентах. Санкции по каждому делу предусматривают для физлиц штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
Из материалов суда следует, что ранее суд уже штрафовал Чумакову* на 35 тысяч рублей за нарушение деятельности в качестве иностранного агента. При размещении материалов в интернете она не указывала, что они были произведены или распространены иноагентом.
Минюст РФ внес интернет-портал Astra* в реестр иноагентов 25 октября 2024 года. Создатель и главный редактор интернет-портала проживает за пределами РФ. В конце октября Росфинмониторинг внес Чумакову* в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* Признан в России иностранными агентами
* Внесена в список террористов и экстремистов