МВД объявило в розыск главреда портала Astra* Анастасию Чумакову*

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главреда интернет-портала Astra* Анастасию Чумакову* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Чумаковой в базе розыска.

По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.

В июне РИА Новости со ссылкой на материалы суда передавало, что Заволжский районный суд Ульяновска получил шесть административных дел в отношении Чумаковой* за нарушение закона об иноагентах. Санкции по каждому делу предусматривают для физлиц штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Из материалов суда следует, что ранее суд уже штрафовал Чумакову* на 35 тысяч рублей за нарушение деятельности в качестве иностранного агента. При размещении материалов в интернете она не указывала, что они были произведены или распространены иноагентом.