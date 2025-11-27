Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективу отмены виз с Саудовской Аравией - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
21:36 27.11.2025 (обновлено: 21:57 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/muradyan-2058202056.html
Эксперт оценил перспективу отмены виз с Саудовской Аравией
Эксперт оценил перспективу отмены виз с Саудовской Аравией - РИА Новости, 27.11.2025
Эксперт оценил перспективу отмены виз с Саудовской Аравией
Одобрение правительством России проекта соглашения о взаимном безвизовом обмене с Саудовской Аравией создает потенциал для укрепления позиций РФ на... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T21:36:00+03:00
2025-11-27T21:57:00+03:00
туризм
россия
саудовская аравия
артур мурадян
российский союз туриндустрии (рст)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973900471_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_3779e9a1e31b3ddd11dac3a55c37290a.jpg
https://ria.ru/20251126/oae-2057840238.html
https://ria.ru/20251126/nalog-2057704951.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973900471_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_18d0f16846a5440d4221feb796f44e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саудовская аравия, артур мурадян, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Россия, Саудовская Аравия, Артур Мурадян, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Эксперт оценил перспективу отмены виз с Саудовской Аравией

Мурадян: отмена виз с Саудовской Аравией укрепит позиции РФ на мировом рынке

© iStock.com / Tero VesalainenМужчина заходит в гостиничный номер
Мужчина заходит в гостиничный номер - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© iStock.com / Tero Vesalainen
Мужчина заходит в гостиничный номер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Одобрение правительством России проекта соглашения о взаимном безвизовом обмене с Саудовской Аравией создает потенциал для укрепления позиций РФ на международном туристическом рынке, считает член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.
Правительство России одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Более двух миллионов туристов из России посетили ОАЭ в 2025 году
26 ноября, 21:15
Мурадян назвал этот шаг позитивным и напомнил, что саудовские авиаперевозчики активно наращивают полетные программы.
Он также отметил, что саудовские туристы являются одними из самых востребованных в мире.
"Они щедрые, благодарные и очень заинтересованные в новых впечатлениях. Возможность принимать больше таких гостей позволит российскому турбизнесу увеличить загрузку в периоды сезонного спада внутреннего спроса, прежде всего летом, когда выездной поток россиян традиционно растет", - сказал Мурадян, которого цитирует пресс-служба РСТ.
"Таким образом, новое соглашение создает реальный потенциал для кратного увеличения бронирований и укрепления позиций России на международном туристическом рынке", - заключил эксперт.
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Минфин проанализирует возможность взимания туристического налога при аренде
26 ноября, 14:00
 
ТуризмРоссияСаудовская АравияАртур МурадянРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала