Эксперт оценил перспективу отмены виз с Саудовской Аравией
Одобрение правительством России проекта соглашения о взаимном безвизовом обмене с Саудовской Аравией создает потенциал для укрепления позиций РФ на... РИА Новости, 27.11.2025
Мурадян: отмена виз с Саудовской Аравией укрепит позиции РФ на мировом рынке
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Одобрение правительством России проекта соглашения о взаимном безвизовом обмене с Саудовской Аравией создает потенциал для укрепления позиций РФ на международном туристическом рынке, считает член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.
Правительство России
одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией
о взаимной отмене визовых требований, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Мурадян
назвал этот шаг позитивным и напомнил, что саудовские авиаперевозчики активно наращивают полетные программы.
Он также отметил, что саудовские туристы являются одними из самых востребованных в мире.
"Они щедрые, благодарные и очень заинтересованные в новых впечатлениях. Возможность принимать больше таких гостей позволит российскому турбизнесу увеличить загрузку в периоды сезонного спада внутреннего спроса, прежде всего летом, когда выездной поток россиян традиционно растет", - сказал Мурадян, которого цитирует пресс-служба РСТ
.
"Таким образом, новое соглашение создает реальный потенциал для кратного увеличения бронирований и укрепления позиций России на международном туристическом рынке", - заключил эксперт.