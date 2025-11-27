https://ria.ru/20251127/ms-21-2058038487.html
Второй импортозамещенный самолет МС-21 приступил к летным испытаниям
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Второй импортозамещенный самолет МС-21 с российскими системами приступил к летным сертификационным испытаниям, была протестирована устойчивость и управляемость лайнера, говорится в пресс-релизе "Ростеха".
"Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-2
1 разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК
госкорпорации "Ростех
") приступил к полетам по программе сертификационных испытаний. Первый полет состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском
, протестирована устойчивость и управляемость лайнера с отечественными приводами системы управления", - отмечается в сообщении
.
Системы импортного производства на втором образце МС-21 были заменены на российские. В частности, были заменены органы управления в кабине, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, система кондиционирования воздуха, система торможения колес и топливная система.
"Наша основная задача – завершить весь объем испытаний по программе импортозамещения и получить соответствующее одобрение главного изменения для последующих поставок самолетов в авиакомпании", – приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя управляющего директора ПАО "Яковлев" Анатолия Гайданского.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, созданный на предприятиях "Ростеха" МС-21 получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем и так далее. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.