Второй импортозамещенный самолет МС-21 приступил к летным испытаниям
14:23 27.11.2025 (обновлено: 16:19 27.11.2025)
Второй импортозамещенный самолет МС-21 приступил к летным испытаниям
жуковский
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
жуковский
жуковский, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21
Жуковский, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21
Второй импортозамещенный самолет МС-21 приступил к летным испытаниям

Второй импортозамещенный самолет МС-21 с российскими системами приступил к летным сертификационным испытаниям
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Второй импортозамещенный самолет МС-21 с российскими системами приступил к летным сертификационным испытаниям, была протестирована устойчивость и управляемость лайнера, говорится в пресс-релизе "Ростеха".
"Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") приступил к полетам по программе сертификационных испытаний. Первый полет состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском, протестирована устойчивость и управляемость лайнера с отечественными приводами системы управления", - отмечается в сообщении.​
Системы импортного производства на втором образце МС-21 были заменены на российские. В частности, были заменены органы управления в кабине, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, система кондиционирования воздуха, система торможения колес и топливная система.
"Наша основная задача – завершить весь объем испытаний по программе импортозамещения и получить соответствующее одобрение главного изменения для последующих поставок самолетов в авиакомпании", – приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя управляющего директора ПАО "Яковлев" Анатолия Гайданского.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, созданный на предприятиях "Ростеха" МС-21 получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем и так далее. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
ЖуковскийРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МС-21
 
 
