Второй импортозамещенный самолет МС-21 приступил к летным испытаниям

Второй импортозамещенный самолет МС-21 с российскими системами приступил к летным сертификационным испытаниям

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Второй импортозамещенный самолет МС-21 с российскими системами приступил к летным сертификационным испытаниям, была протестирована устойчивость и управляемость лайнера, говорится в пресс-релизе "Ростеха".

"Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-2 1 разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации " Ростех ") приступил к полетам по программе сертификационных испытаний. Первый полет состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском , протестирована устойчивость и управляемость лайнера с отечественными приводами системы управления", - отмечается в сообщении .​

Системы импортного производства на втором образце МС-21 были заменены на российские. В частности, были заменены органы управления в кабине, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, система кондиционирования воздуха, система торможения колес и топливная система.

"Наша основная задача – завершить весь объем испытаний по программе импортозамещения и получить соответствующее одобрение главного изменения для последующих поставок самолетов в авиакомпании", – приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя управляющего директора ПАО "Яковлев" Анатолия Гайданского.