Рейтинг@Mail.ru
В Москве отец ударил четырехмесячного ребенка - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 27.11.2025 (обновлено: 20:50 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/moskva-2058189361.html
В Москве отец ударил четырехмесячного ребенка
В Москве отец ударил четырехмесячного ребенка - РИА Новости, 27.11.2025
В Москве отец ударил четырехмесячного ребенка
Отец в Москве нанес травму четырехмесячному малышу, ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T20:01:00+03:00
2025-11-27T20:50:00+03:00
происшествия
москва
ольга ярославская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251126/pushkino-2057652986.html
https://ria.ru/20251127/sk-2058188094.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
В Москве отец ударил четырехмесячного ребенка

Ярославская: в Москве отец нанес травму четырехмесячному ребенку

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Отец в Москве нанес травму четырехмесячному малышу, ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Москве отец в состоянии алкогольного опьянения нанес травму своему четырёхмесячному малышу. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, сейчас он находится под наблюдением врачей", - написала Ярославская в своем Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Пушкино завели дело на женщину, которая задавила двухлетнюю дочь
26 ноября, 11:59
Она отметила, что ситуация находится на личном контроле. Уже установлена связь с медицинской организацией и органами опеки. Семье будет оказано необходимое сопровождение, в том числе психологическая и социальная помощь.
"Каждый случай жестокого обращения с детьми требует максимально оперативной реакции и тщательного расследования. Буду добиваться, чтобы действия всех ответственных служб были максимально быстрыми и эффективными", - добавила омбудсмен.
Она подчеркнула, что главная задача - обеспечить безопасность детей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СК расследует обстоятельства смерти женщины и ребенка на Ставрополье
Вчера, 19:54
 
ПроисшествияМоскваОльга Ярославская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала