В Москве отец ударил четырехмесячного ребенка
В Москве отец ударил четырехмесячного ребенка - РИА Новости, 27.11.2025
В Москве отец ударил четырехмесячного ребенка
Отец в Москве нанес травму четырехмесячному малышу, ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 27.11.2025
москва
В Москве отец ударил четырехмесячного ребенка
Ярославская: в Москве отец нанес травму четырехмесячному ребенку
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Отец в Москве нанес травму четырехмесячному малышу, ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"В Москве
отец в состоянии алкогольного опьянения нанес травму своему четырёхмесячному малышу. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, сейчас он находится под наблюдением врачей", - написала Ярославская
в своем Telegram-канале
.
Она отметила, что ситуация находится на личном контроле. Уже установлена связь с медицинской организацией и органами опеки. Семье будет оказано необходимое сопровождение, в том числе психологическая и социальная помощь.
"Каждый случай жестокого обращения с детьми требует максимально оперативной реакции и тщательного расследования. Буду добиваться, чтобы действия всех ответственных служб были максимально быстрыми и эффективными", - добавила омбудсмен.
Она подчеркнула, что главная задача - обеспечить безопасность детей.