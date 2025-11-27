Рейтинг@Mail.ru
14:26 27.11.2025
Россия обеспокоена ситуацией в Гвинее-Бисау, заявила Захарова
Россия обеспокоена ситуацией в Гвинее-Бисау, заявила Захарова
в мире, гвинея-бисау, москва, россия, мария захарова
В мире, Гвинея-Бисау, Москва, Россия, Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Москва обеспокоена ситуацией в Гвинее-Бисау, где военные ранее заявили о взятии власти, следит за ситуацией там и призывает политические силы проявлять сдержанность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы продолжаем внимательно отслеживать развитие ситуации и призываем политические силы республики Гвинея-Бисау проявлять сдержанность, прилагать все необходимые усилия для стабилизации положения в этой стране посредством диалога в рамках законности и порядка", - сказала она в ходе брифинга.
