В Москве завершили монтаж новогодней арки на Кузнецком мосту

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Монтаж новогодней арки на Кузнецком мосту завершился в Москве, сообщается в Монтаж новогодней арки на Кузнецком мосту завершился в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщали, что на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере в Москве установили светящиеся арки, а также вскоре будет установлена одна из самых высоких елей на Ходынском поле.

"На Кузнецком мосту завершился монтаж новогодней арки. Световая конструкция напоминает фасад Большого театра. Впервые она была установлена в Москве в 2017 году, когда главной темой фестиваля "Путешествие в Рождество" были театры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основа арки - прочный металлический каркас, на который крепятся декоративные панели из влагостойкой фанеры. Поверхность панелей оформлена праздничными узорами.

"На поверхности декоративных панелей размещена светодиодная подсветка. В прошлом году арка на улице Кузнецкий мост получила техническое переоснащение. Теперь специалисты АО "ОЭК" могут дистанционно управлять яркостью светодиодов и программировать цветность", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используются уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.