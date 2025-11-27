В Москве завершили монтаж новогодней арки на Кузнецком мосту

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Монтаж новогодней арки на Кузнецком мосту завершился в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщали, что на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере в Москве установили светящиеся арки, а также вскоре будет установлена одна из самых высоких елей на Ходынском поле.
"На Кузнецком мосту завершился монтаж новогодней арки. Световая конструкция напоминает фасад Большого театра. Впервые она была установлена в Москве в 2017 году, когда главной темой фестиваля "Путешествие в Рождество" были театры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основа арки - прочный металлический каркас, на который крепятся декоративные панели из влагостойкой фанеры. Поверхность панелей оформлена праздничными узорами.
"На поверхности декоративных панелей размещена светодиодная подсветка. В прошлом году арка на улице Кузнецкий мост получила техническое переоснащение. Теперь специалисты АО "ОЭК" могут дистанционно управлять яркостью светодиодов и программировать цветность", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используются уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.
"За последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - добавляется в сообщении.
