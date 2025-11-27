В Москве раскрыли убийство президента компьютерной компании "Вист"

По данным следствия, Постникова расстреляли 27 декабря 1999 года во дворе жилого дома на Маломосковской улице. На первоначальном этапе раскрыть преступление не удалось, однако следователи в рамках расследования уголовного дела в отношении членов ОПГ о серии убийств в 1998-2006 годах смогли установить свидетеля преступления, который дал показания по делу об убийстве Постникова, и они вышли на исполнителя убийства.