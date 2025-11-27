https://ria.ru/20251127/moskva-2058023521.html
В Москве раскрыли убийство президента компьютерной компании "Вист"
2025-11-27T13:50:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
Новости
ru-RU
В Москве раскрыли убийство президента компьютерной компании "Вист"
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости.
Следователи раскрыли произошедшее в 1999 году в Москве убийство президента компьютерной компании "Вист" Михаила Постникова, исполнитель преступления задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили журналистам в пресс-службе
столичного главка СК РФ.
По данным следствия, Постникова расстреляли 27 декабря 1999 года во дворе жилого дома на Маломосковской улице. На первоначальном этапе раскрыть преступление не удалось, однако следователи в рамках расследования уголовного дела в отношении членов ОПГ о серии убийств в 1998-2006 годах смогли установить свидетеля преступления, который дал показания по делу об убийстве Постникова, и они вышли на исполнителя убийства.
"Им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками, который входит в организованную преступную группу. С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение (пп. "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ
) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.
В ходе очной ставки свидетель указал на обвиняемого как на лицо, совершившее преступление.
"Также следствие располагает информацией о соучастниках обвиняемого. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их установление и задержание", - заключили в ведомстве.