Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 27.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
27.11.2025
общество
москва
евгений тишковец
погода
москва
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшие дожди и до плюс семи градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором североатлантического циклона. В Москве и по области сохранится облачная погода, временами небольшие дожди. Ветер южный четыре-девять метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс четыре - плюс семь градусов, что на пять-шесть градусов выше климатической нормы", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут меняться мало и составят 748 миллиметров ртутного столба.