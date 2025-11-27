Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшие дожди и до плюс семи градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором североатлантического циклона. В Москве и по области сохранится облачная погода, временами небольшие дожди. Ветер южный четыре-девять метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс четыре - плюс семь градусов, что на пять-шесть градусов выше климатической нормы", - рассказал Тишковец.