Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 27.11.2025
08:40 27.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, временами небольшие дожди и до плюс семи градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.11.2025
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшие дожди и до плюс семи градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором североатлантического циклона. В Москве и по области сохранится облачная погода, временами небольшие дожди. Ветер южный четыре-девять метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс четыре - плюс семь градусов, что на пять-шесть градусов выше климатической нормы", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут меняться мало и составят 748 миллиметров ртутного столба.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
24 ноября, 04:24
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
