Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: в Коммунарке построят школу по проекту КРТ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построят школу на 2 тысячи мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Она появится вблизи станции метро "Потапово" на участке между улицами Эдварда Грига и Александры Монаховой площадью 3,47 гектара. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии Москвы

"Территория Троицкого и Новомосковского административных округов продолжает активно развиваться. Так, в районе Внуково завершается строительство крупного образовательного объекта, а в Троицке уже открыта школа на 2,1 тысячи мест. Еще одну, на две тысячи мест, построят в Коммунарке благодаря подготовленному городом проекту КРТ", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Как уточнил заммэра, реализация проекта КРТ позволит создать свыше 470 рабочих мест. После ввода школы в эксплуатацию ее передадут в городскую систему образования, добавляется в сообщении.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил ранее об открытии школы на 1,1 тысячи учеников мест в Московском. В будущем рядом с ней появится жилой комплекс по программе реновации.