Ефимов: в Коммунарке построят школу по проекту КРТ - 27.11.2025
09:06 27.11.2025
Ефимов: в Коммунарке построят школу по проекту КРТ
В Коммунарке в Новой Москве в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построят школу на 2 тысячи мест, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 27.11.2025
Ефимов: в Коммунарке построят школу по проекту КРТ

Ефимов: в Коммунарке построят школу на 2 тысячи мест по проекту КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построят школу на 2 тысячи мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Она появится вблизи станции метро "Потапово" на участке между улицами Эдварда Грига и Александры Монаховой площадью 3,47 гектара. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии Москвы.
"Территория Троицкого и Новомосковского административных округов продолжает активно развиваться. Так, в районе Внуково завершается строительство крупного образовательного объекта, а в Троицке уже открыта школа на 2,1 тысячи мест. Еще одну, на две тысячи мест, построят в Коммунарке благодаря подготовленному городом проекту КРТ", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как уточнил заммэра, реализация проекта КРТ позволит создать свыше 470 рабочих мест. После ввода школы в эксплуатацию ее передадут в городскую систему образования, добавляется в сообщении.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил ранее об открытии школы на 1,1 тысячи учеников мест в Московском. В будущем рядом с ней появится жилой комплекс по программе реновации.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 330 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
СтроительствоКоммунарка (Москва)Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинМоскваНовая МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
