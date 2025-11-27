Утвержден Перечень нежилых объектов Москвы для расчета налога по кадастру

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Столичное правительство утвердило перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в следующем году будут считать по кадастровой цене, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

В перечень вошли свыше 42 тысяч объектов коммерческой недвижимости. Их общая площадь составляет 100 миллионов "квадратов". В список вошли здания, в которых расположены офисы, магазины, рестораны, кафе, объекты бытового обслуживания и другие. Число объектов в новом перечне на 7% больше, чем в перечне на 2025 года.

Как сообщила Багреева, критерии для включения в указанный перечень – прежние.

"Его расширение обусловлено выявлением зданий и помещений, в которых осуществляется торгово-офисная деятельность по результатам обследований по определению вида фактического использования, а также системной работой правительства Москвы и Росреестра по уточнению сведений в Едином государственном реестре недвижимости о расположении объектов недвижимости на земельных участках торгово-офисного назначения", – подчеркнула заммэра, ее слова приводят в пресс-службе ДЭПР.

В Москве 11 лет назад начался перевод торгово-офисных объектов на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости. Она показывает реальную стоимость имущества, поэтому расчет налоговой ставки от "кадастра" обеспечивает справедливые условия налогообложения.

Багреева также подчеркнула, что в столице действует сбалансированная система льгот для включенных в перечень торгово-офисных объектов, которые относятся к социально значимым либо производственным сферам деятельности. Она отметила, что у указанной недвижимости более низкая доходность в отличие от коммерческих объектов.

"Общая сумма налоговых льгот по налогу на имущество, предоставленных бизнесу в 2024 году, составила около 92 миллиардов рублей", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы слова заммэра.