09:15 27.11.2025 (обновлено: 10:00 27.11.2025)
Утвержден Перечень нежилых объектов Москвы для расчета налога по кадастру
Утвержден Перечень нежилых объектов Москвы для расчета налога по кадастру
Столичное правительство утвердило перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в следующем году будут считать по кадастровой цене, сообщила заммэра... РИА Новости, 27.11.2025
https://ria.ru/20251114/bagreeva-2054844939.html
2025
Утвержден Перечень нежилых объектов Москвы для расчета налога по кадастру

Багреева: Москва утвердила перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Столичное правительство утвердило перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в следующем году будут считать по кадастровой цене, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
В перечень вошли свыше 42 тысяч объектов коммерческой недвижимости. Их общая площадь составляет 100 миллионов "квадратов". В список вошли здания, в которых расположены офисы, магазины, рестораны, кафе, объекты бытового обслуживания и другие. Число объектов в новом перечне на 7% больше, чем в перечне на 2025 года.
Как сообщила Багреева, критерии для включения в указанный перечень – прежние.
"Его расширение обусловлено выявлением зданий и помещений, в которых осуществляется торгово-офисная деятельность по результатам обследований по определению вида фактического использования, а также системной работой правительства Москвы и Росреестра по уточнению сведений в Едином государственном реестре недвижимости о расположении объектов недвижимости на земельных участках торгово-офисного назначения", – подчеркнула заммэра, ее слова приводят в пресс-службе ДЭПР.
В Москве 11 лет назад начался перевод торгово-офисных объектов на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости. Она показывает реальную стоимость имущества, поэтому расчет налоговой ставки от "кадастра" обеспечивает справедливые условия налогообложения.
Багреева также подчеркнула, что в столице действует сбалансированная система льгот для включенных в перечень торгово-офисных объектов, которые относятся к социально значимым либо производственным сферам деятельности. Она отметила, что у указанной недвижимости более низкая доходность в отличие от коммерческих объектов.
"Общая сумма налоговых льгот по налогу на имущество, предоставленных бизнесу в 2024 году, составила около 92 миллиардов рублей", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы слова заммэра.
Ранее Багреева сообщила, что столица реализовала за девять месяцев текущего года около 1 тысячи нежилых помещений в рамках городских торгов, общая площадь имущества – 182,7 тысячи квадратных метров.
