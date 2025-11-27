Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества перед Днем матери - РИА Новости, 27.11.2025
04:50 27.11.2025
В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества перед Днем матери
В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества перед Днем матери - РИА Новости, 27.11.2025
В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества перед Днем матери
Мошенники в преддверии Дня матери начали применять новую схему с использованием искусственного интеллекта, имитирующего голос дочери или сына потенциальной... РИА Новости, 27.11.2025
общество
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
единая россия
россия
2025
общество, россия, антон немкин (депутат), госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества перед Днем матери

Немкин: мошенники применяют ИИ, имитирующий голос ребенка, который просит деньги

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мошенники в преддверии Дня матери начали применять новую схему с использованием искусственного интеллекта, имитирующего голос дочери или сына потенциальной жертвы, которые просят срочно перевести деньги, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.
В этом году День матери в России отмечается 30 ноября.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В МВД рассказали, как распознать ИИ-бота
22 октября, 12:26
"В преддверии Дня матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября, традиционно активизируются мошенники, которые подстраиваются под информационный повод: появляются фейковые акции, "выгодные" предложения и поддельные сервисы доставки. Люди, которые ищут подарки в интернете или планируют отправить посылку матерям, становятся особенно уязвимы", - сказал Немкин.
Депутат подчеркнул, что набирает обороты новая схема с применением ИИ.
"Звонящий может имитировать голос дочери или сына, которые срочно покупают подарок маме и просят перевести деньги. Подобные сценарии опасны тем, что воздействуют на эмоции человека, количество таких атак в последние месяцы продолжает расти", - пояснил собеседник агентства.
Депутат отметил, что одной из наиболее распространённых схем в этот период остаются фальшивые интернет-магазины, предлагающие цветы, косметику, бытовую технику и другие подарки по подозрительно низким ценам.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Госдуме назвали самые популярные мошеннические схемы в 2025 году
17 ноября, 02:47
"Пользователей убеждают оплачивать заказ заранее, обещая быструю доставку к праздничной дате. После перевода средств продавец исчезает, а реклама таких площадок активно распространяется через социальные сети и мессенджеры", - рассказал парламентарий.
По его словам, также распространяются и фейковые уведомления от служб доставки.
"Гражданам рассылают СМС или сообщения о посылке к Дню матери, которую якобы нужно подтвердить, оплатить или предоставить дополнительные данные. Переход по ссылке ведёт на поддельные сайты, где собираются персональные данные и реквизиты карт. Для убедительности мошенники копируют дизайн и логотипы крупных логистических компаний", - отметил он.
По словам парламентария, перед праздничными днями также увеличивается число поддельных благотворительных сборов, прикрывающихся акциями якобы для мам-одиночек или поддержки семей.
"Сборы распространяются через соцсети и массовые рассылки. Стоит тщательно проверять источники, не переходить по незнакомым ссылкам, не сообщать данные банковских карт и пользоваться только официальными сайтами проверенных магазинов, служб доставки и фондов', - заключил Немкин.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
ОбществоРоссияАнтон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
