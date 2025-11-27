В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества перед Днем матери

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мошенники в преддверии Дня матери начали применять новую схему с использованием искусственного интеллекта, имитирующего голос дочери или сына потенциальной жертвы, которые просят срочно перевести деньги, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

В этом году День матери в России отмечается 30 ноября.

"В преддверии Дня матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября, традиционно активизируются мошенники, которые подстраиваются под информационный повод: появляются фейковые акции, "выгодные" предложения и поддельные сервисы доставки. Люди, которые ищут подарки в интернете или планируют отправить посылку матерям, становятся особенно уязвимы", - сказал Немкин

Депутат подчеркнул, что набирает обороты новая схема с применением ИИ.

"Звонящий может имитировать голос дочери или сына, которые срочно покупают подарок маме и просят перевести деньги. Подобные сценарии опасны тем, что воздействуют на эмоции человека, количество таких атак в последние месяцы продолжает расти", - пояснил собеседник агентства.

Депутат отметил, что одной из наиболее распространённых схем в этот период остаются фальшивые интернет-магазины, предлагающие цветы, косметику, бытовую технику и другие подарки по подозрительно низким ценам.

"Пользователей убеждают оплачивать заказ заранее, обещая быструю доставку к праздничной дате. После перевода средств продавец исчезает, а реклама таких площадок активно распространяется через социальные сети и мессенджеры", - рассказал парламентарий.

По его словам, также распространяются и фейковые уведомления от служб доставки.

"Гражданам рассылают СМС или сообщения о посылке к Дню матери, которую якобы нужно подтвердить, оплатить или предоставить дополнительные данные. Переход по ссылке ведёт на поддельные сайты, где собираются персональные данные и реквизиты карт. Для убедительности мошенники копируют дизайн и логотипы крупных логистических компаний", - отметил он.

По словам парламентария, перед праздничными днями также увеличивается число поддельных благотворительных сборов, прикрывающихся акциями якобы для мам-одиночек или поддержки семей.