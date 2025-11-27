Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен Москвы предупредила о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/moshenniki-2057864480.html
Омбудсмен Москвы предупредила о новой схеме мошенничества
Омбудсмен Москвы предупредила о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 27.11.2025
Омбудсмен Москвы предупредила о новой схеме мошенничества
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предупредила родителей о новой схеме мошенничества. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T00:51:00+03:00
2025-11-27T00:51:00+03:00
общество
москва
ольга ярославская
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941041810_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_71b9a57280592835f1f2078c7eed9f7e.jpg
https://ria.ru/20251126/mvd-2057604390.html
https://ria.ru/20250820/moskva-2036524131.html
https://ria.ru/20251027/moshenniki-2051025107.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941041810_175:0:2842:2000_1920x0_80_0_0_e60bfc4894df31621e88abb60a128f45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, ольга ярославская, мошенники, мошенничество
Общество, Москва, Ольга Ярославская, мошенники, Мошенничество
Омбудсмен Москвы предупредила о новой схеме мошенничества

Ярославская: мошенники могут представиться сотрудниками военкомата

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предупредила родителей о новой схеме мошенничества.
"Родители, будьте осторожны. Мошенники придумали новую схему, которая может касаться ваших детей и их данных. Вот как это работает: вам звонят, представляясь сотрудниками военкомата, называют ФИО ребенка и родителя. Объясняют, что ребенку нужно встать на учет в 16 лет", - написала Ярославская в своем Telegram-канале.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих сервисы для просмотра камер
Вчера, 10:09
Она отметила, что далее мошенники говорят, что не могут дозвониться до ребенка, и просят дать его номер телефона, чтобы передать информацию. После этого звонят ребенку, говорят, что только ему могут сообщить важные данные и просят перезвонить с этого номера.
"В разговоре ребенку предлагают записаться на прием в военкомат и для этого требуется назвать код из смс-сообщения. В смс будет указано, что "Никому нельзя сообщать этот код!". Но именно этот код мошенники и пытаются получить", - уточнила Ярославская.
Она подчеркнула, что важно не поддаваться на уловки и не передавать код из смс. Нужно проверить информацию: если кто-то звонит от имени официального органа, нужно перезванивать на официальные номера, которые можно найти на сайте или в документах. Важно быть бдительными и никогда не сообщать личную информацию, особенно если общение началось с подозрительного звонка.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы
20 августа, 15:21
"Что делать, если вам или вашему ребенку позвонили мошенники? Немедленно положите трубку и не продолжайте разговор. Никогда не сообщайте код из смс, ни в коем случае. Перезвоните в военкомат по официальному номеру и уточните информацию. Сообщите о случившемся в правоохранительные органы или в местные отделы по борьбе с мошенничеством", - рассказала Ярославская.
Она отметила, что мошенники могут быть очень убедительными, но они используют только спешку и неосведомленность.
"Оставьте себя и своих близких в безопасности, проверяйте все данные и не доверяйте незнакомцам", - добавила омбудсмен.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями
27 октября, 19:17
 
ОбществоМоскваОльга ЯрославскаямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала