Омбудсмен Москвы предупредила о новой схеме мошенничества

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предупредила родителей о новой схеме мошенничества.

"Родители, будьте осторожны. Мошенники придумали новую схему, которая может касаться ваших детей и их данных. Вот как это работает: вам звонят, представляясь сотрудниками военкомата, называют ФИО ребенка и родителя. Объясняют, что ребенку нужно встать на учет в 16 лет", - написала Ярославская в своем Telegram-канале

Она отметила, что далее мошенники говорят, что не могут дозвониться до ребенка, и просят дать его номер телефона, чтобы передать информацию. После этого звонят ребенку, говорят, что только ему могут сообщить важные данные и просят перезвонить с этого номера.

"В разговоре ребенку предлагают записаться на прием в военкомат и для этого требуется назвать код из смс-сообщения. В смс будет указано, что "Никому нельзя сообщать этот код!". Но именно этот код мошенники и пытаются получить", - уточнила Ярославская.

Она подчеркнула, что важно не поддаваться на уловки и не передавать код из смс. Нужно проверить информацию: если кто-то звонит от имени официального органа, нужно перезванивать на официальные номера, которые можно найти на сайте или в документах. Важно быть бдительными и никогда не сообщать личную информацию, особенно если общение началось с подозрительного звонка.

"Что делать, если вам или вашему ребенку позвонили мошенники? Немедленно положите трубку и не продолжайте разговор. Никогда не сообщайте код из смс, ни в коем случае. Перезвоните в военкомат по официальному номеру и уточните информацию. Сообщите о случившемся в правоохранительные органы или в местные отделы по борьбе с мошенничеством", - рассказала Ярославская.

Она отметила, что мошенники могут быть очень убедительными, но они используют только спешку и неосведомленность.