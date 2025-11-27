Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны поздравили морпехов с 320-летием образования морской пехоты - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 27.11.2025 (обновлено: 06:50 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/morpehi-2057885668.html
В Минобороны поздравили морпехов с 320-летием образования морской пехоты
В Минобороны поздравили морпехов с 320-летием образования морской пехоты - РИА Новости, 27.11.2025
В Минобороны поздравили морпехов с 320-летием образования морской пехоты
Морская пехота во все времена славилась особым моральным духом бойцов, в четверг в Вооруженных силах РФ отмечается 320-я годовщина со дня основания морской... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T05:10:00+03:00
2025-11-27T06:50:00+03:00
безопасность
россия
корфу
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101773/69/1017736965_0:508:2737:2048_1920x0_80_0_0_0dbeb86dd2f2a8a61be2adcfbd388e2d.jpg
https://ria.ru/20251127/belousov-2057871507.html
https://ria.ru/20250328/pekhota-2007833503.html
россия
корфу
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101773/69/1017736965_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_cdaed69aded298c3475b82b6ab321b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, корфу, севастополь
Безопасность, Россия, Корфу, Севастополь
В Минобороны поздравили морпехов с 320-летием образования морской пехоты

Минобороны: морпехи во все времена славились особым моральным духом

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе
Морские пехотинцы во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Морская пехота во все времена славилась особым моральным духом бойцов, в четверг в Вооруженных силах РФ отмечается 320-я годовщина со дня основания морской пехоты, сообщило Минобороны РФ.
"Морская пехота, всегда идущая вперёд под девизом "Где мы - там победа!", во все времена славилась особым моральным духом бойцов, с честью несущих службу. Первые полки морских солдат покрыли себя неувядаемой славой в Гангутском сражении 1714 года, положив начало традициям беззаветного служения Отечеству на море и на суше", - говорится в сообщении ведомства.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Белоусов поздравил морпехов с 320-летием образования морской пехоты
Вчера, 02:07
История хранит множество примеров героизма морских пехотинцев: взятие порта Наварин, неприступной крепости Корфу, кровопролитные, полные личного мужества бои в Бородинском сражении 1812 года, при обороне Севастополя и Крымской войне, обороне Порт-Артура, отметили в МО РФ.
"Особая страница в героической летописи морской пехоты - это Великая Отечественная война. Невероятной стойкостью, проявленной десятками тысяч морских пехотинцев в битвах за Москву, Ленинград, Сталинград и Кавказ, в ходе Керченско-Эльтигенской, Тулоксинской десантных и Новороссийско-Таманской, Петсамо-Киркинесской, Крымской, Прибалтийской и других наступательных операций, морпехи заслужили своё грозное, но уважительное прозвище "черная смерть", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.
В Минобороны РФ отметили, что сегодня, спустя 320 лет, боевая история морской пехоты продолжается в зоне специальной военной операции. В героической летописи побед морских пехотинцев навечно записаны подвиги на киевском, угледарском, донецком, авдеевском, курском направлениях, примеры храбрости, проявленные в ожесточенных боях при освобождении Мариуполя, Волновахи, Попасной, Павловки, других городов и населенных пунктов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Генштаб и Минобороны утвердили программу реорганизации морской пехоты
28 марта, 01:49
 
БезопасностьРоссияКорфуСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала