В Минобороны поздравили морпехов с 320-летием образования морской пехоты

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Морская пехота во все времена славилась особым моральным духом бойцов, в четверг в Вооруженных силах РФ отмечается 320-я годовщина со дня основания морской пехоты, сообщило Минобороны РФ.
"Морская пехота, всегда идущая вперёд под девизом "Где мы - там победа!", во все времена славилась особым моральным духом бойцов, с честью несущих службу. Первые полки морских солдат покрыли себя неувядаемой славой в Гангутском сражении 1714 года, положив начало традициям беззаветного служения Отечеству на море и на суше", - говорится в сообщении ведомства.
История хранит множество примеров героизма морских пехотинцев: взятие порта Наварин, неприступной крепости Корфу, кровопролитные, полные личного мужества бои в Бородинском сражении 1812 года, при обороне Севастополя и Крымской войне, обороне Порт-Артура, отметили в МО РФ.
"Особая страница в героической летописи морской пехоты - это Великая Отечественная война. Невероятной стойкостью, проявленной десятками тысяч морских пехотинцев в битвах за Москву, Ленинград, Сталинград и Кавказ, в ходе Керченско-Эльтигенской, Тулоксинской десантных и Новороссийско-Таманской, Петсамо-Киркинесской, Крымской, Прибалтийской и других наступательных операций, морпехи заслужили своё грозное, но уважительное прозвище "черная смерть", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.
В Минобороны РФ отметили, что сегодня, спустя 320 лет, боевая история морской пехоты продолжается в зоне специальной военной операции. В героической летописи побед морских пехотинцев навечно записаны подвиги на киевском, угледарском, донецком, авдеевском, курском направлениях, примеры храбрости, проявленные в ожесточенных боях при освобождении Мариуполя, Волновахи, Попасной, Павловки, других городов и населенных пунктов.