В Минобороны поздравили морпехов с 320-летием образования морской пехоты

"Морская пехота, всегда идущая вперёд под девизом "Где мы - там победа!", во все времена славилась особым моральным духом бойцов, с честью несущих службу. Первые полки морских солдат покрыли себя неувядаемой славой в Гангутском сражении 1714 года, положив начало традициям беззаветного служения Отечеству на море и на суше", - говорится в сообщении ведомства.